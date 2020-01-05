 Выступавшего в Крыму музыканта Dr. Alban пустили в Киев после вмешательства Зеленского - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Выступавшего в Крыму музыканта Dr. Alban пустили в Киев после вмешательства Зеленского
05.01.2020 10:19

В новогоднем шоу "Вечернего квартала" выступил шведский музыкант и певец Dr. Alban, которому был запрещен въезд в страну после концерта в аннексированном Крыму. Певец написал в своем Instagram, что ему удалось выступить в Киеве после вмешательства президента Украины Владимира Зеленского. 

 

Выступавшего в Крыму музыканта Dr. Alban пустили в Киев после вмешательства Зеленского

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", – написал Dr. Alban.

Напомним, Dr. Alban - шведский музыкант нигерийского происхождения, выступающий в стиле евроденс. Наибольшую известность он получил благодаря хиту It's My Life.

 

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