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|Не Буковель: Зеленский с семьей покинул Украину и тихо улетел отдыхать в Оман
|05.01.2020 13:45
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Утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската.
Живет президент в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).
Ранее сообщалось, что Новый год президент встретил в Гуте, но оттуда он,
По данным "Страны", глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку.
В распоряжении "Страны" оказались фото Владимира Зеленского, сделанные утром 5 января.
Фото: "Страна"
Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Фото: booking.com
Напомним, что на Новый 2020 год Зеленский с семьей отбыл на отдых в президентскую резиденцию "Синегора" в Гуте. Вместе с ними там были его помощник Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.
Позже отдыхающие в Буковеле (это примерно в 100 км от Гуты) украинцы начали скидывать в сеть фотографии с Зеленским.