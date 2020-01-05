Утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската.

Живет президент в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

Ранее сообщалось, что Новый год президент встретил в Гуте, но оттуда он, по данным "Страны" улетел после праздников (а именно - 2 января самолетом из Ивано-Франковска на Киев), а затем, без лишней огласки, вылетел в Оман (это государство на Аравийском полуострове).

По данным "Страны", глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку.

В распоряжении "Страны" оказались фото Владимира Зеленского, сделанные утром 5 января.

Фото: "Страна"

Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Фото: booking.com

Напомним, что на Новый 2020 год Зеленский с семьей отбыл на отдых в президентскую резиденцию "Синегора" в Гуте. Вместе с ними там были его помощник Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.

Позже отдыхающие в Буковеле (это примерно в 100 км от Гуты) украинцы начали скидывать в сеть фотографии с Зеленским.

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