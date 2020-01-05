Позорьтесь до конца: в Офисе Президента заявили, что Зе на море по государственным делам, но за свой счет
05.01.2020 15:37
В Офисе Президента заявили, что Зеленский находится в Омане по делам и за свой счет. Об этом рассказал главный редактор издания СТРАНА, которое опубликовало информацию об неожиданном отпуске президента, Игорь Гужва.
"После нашей публикации Офис президента оперативно отреагировал - мол, запланированы у Зеленского там встречи на высшем уровне.
Но почему тогда об этом сказали только сейчас, после публикации «Страны»? Да ещё и добавили, что полетел он туда за личный счёт. Если это государственный визит ради «встречи на высшем уровне», то почему за свой счёт?
Смешно. Явно похоже на спешно придуманную «отмазку».
Хотя казалось бы - к чему это все придумывать?
Ведь официально задекларированный доход Зе позволяет ему отдыхать в таких отелях.
Но вопрос в другом.
Официальный доход мультимиллионера Порошенко позволяет ему отдыхать и на Сейшелах, и на Мальдивах.
О чем армия порохоботов и кричит после каждого известия о дорогущем отдыхе Петра.
Но тут вопрос не в налоговых декларациях. Вопрос этический. Может ли президент страны, в которой идёт война, отдыхать в отеле, где сутки проживания в самом дешевом номере стоят больше, чем учитель в месяц зарабатывает?
Формально - почему нет?
А реально - Порошенко уже на этом обжегся с Мальдивами. И потом долго ещё не понимал - а что не так-то? В чем проблема?
Выборы показали в чем.
Потому у Зеленского и побоялись признаться в том, что президент отправился на отдых, а решили это оформить как «визит за свой счёт».
Все-таки Зе креативнее Порошенко. Был бы тот умнее, тоже бы заявил поездку как визит за свой счёт с целью изучения последствий глобального потепления. Для Мальдив вопрос не праздный - острова могут уйти под воду." - Заявил Игорь Гужва.
"Владимир "инкогнито" Зеленский запилил пару селфи в Карпатах для лохов и улетел греть брюхо на Индийский океан, в Оман. Он же не лох. Интересно, Путин за 20 лет отдыхал хотя бы раз за пределами России, или как лох — то по курортам Краснодарского края, то по тайге? Зеленский не бедный человек, претензий нет по Оману, но есть одно "но".
Если ты хочешь по Оманам, да по Европам, занимайся бизнесом, снимай фильмы и катайся. Стал президентом — строй Оманы и Европы здесь, в Украине.
Таки пока не запретим чиновникам и их семьям развлечение, обучение и лечение за пределами Украины, будущего у страны не появится.
Они будут Украину воспринимать как территорию, где можно украсть денег на Оман и Европу." - Прокомментировал "деловой отпуск" Зе политический аналитик Александр Скубченко.