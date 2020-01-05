В Офисе Президента заявили, что Зеленский находится в Омане по делам и за свой счет. Об этом рассказал главный редактор издания СТРАНА, которое опубликовало информацию об неожиданном отпуске президента, Игорь Гужва.

"После нашей публикации Офис президента оперативно отреагировал - мол, запланированы у Зеленского там встречи на высшем уровне.

Но почему тогда об этом сказали только сейчас, после публикации «Страны»? Да ещё и добавили, что полетел он туда за личный счёт. Если это государственный визит ради «встречи на высшем уровне», то почему за свой счёт?

Смешно. Явно похоже на спешно придуманную «отмазку».

Хотя казалось бы - к чему это все придумывать?

Ведь официально задекларированный доход Зе позволяет ему отдыхать в таких отелях.

Но вопрос в другом.

Официальный доход мультимиллионера Порошенко позволяет ему отдыхать и на Сейшелах, и на Мальдивах.

О чем армия порохоботов и кричит после каждого известия о дорогущем отдыхе Петра.

Но тут вопрос не в налоговых декларациях. Вопрос этический. Может ли президент страны, в которой идёт война, отдыхать в отеле, где сутки проживания в самом дешевом номере стоят больше, чем учитель в месяц зарабатывает?

Формально - почему нет?

А реально - Порошенко уже на этом обжегся с Мальдивами. И потом долго ещё не понимал - а что не так-то? В чем проблема?

Выборы показали в чем.

Потому у Зеленского и побоялись признаться в том, что президент отправился на отдых, а решили это оформить как «визит за свой счёт».