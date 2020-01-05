Зеленский встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви: планируется наращивание торгово-экономического сотрудничества. Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Оман встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства на странице в сети Facebook. Стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 млн, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинского-оманских бизнес-форумов - учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана. Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицину, туризм. "Оман - очень интересная в политическом плане страна, - рассказал "Стране" эксперт-востоковед Игорь Димитриев. - Это бывшая британская колония, которую по-прежнему патронируют британцы. Она считается центром работы британских спецслужб во всем регионе. Сейчас в региональных раскладах на Ближнем Востоке есть три крупные группировки. Первая - это условно говоря проамериканская (но более ориентированная на республиканцев) группа во главе с Саудовской Аравией и примкнувшим к ним Египтом. Вторая - это Иран и его союзники (Асад в Сирии и хуситы в Йемене, а также шиитские группы в Ираке). Третья - это ориентированная на глобалистские круги (Британия, Демпартия США) группа, в которую входит Катар и Оман. Сейчас с ними в союзных отношениях находится Турция. Также на почве нелюбви к саудитам, эта группа устаналивает коммуниацию и с Ираном". Еще один интересный факт - Оман внесен ЕС в черный список государств, которые, по мнению Брюсселя, прилагают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег. "После сегодняшнего папарационной саги про Вову Оманского президент может смело увольнять руководителей трёх направлений.

Первый - глава СБУ Баканов, который отпустил украинского гаранта отдыхать в Оман, расположенный близко от Йемена, где война. Если начнётся заваруха между Ираном и США из-за убийства Сулеймани, воздушное пространство могут закрыть, и улететь украинскому президенту будет непросто. Эти риски никто не учёл.

Второй на выход - руководитель Службы протокола. Офис президента подтвердил подлинность фото Зеленского в пятизвездочном отеле Омана и сообщил, что у гаранта там предстоит набор официальных встреч. Раз так, тогда вопрос: почему на официальном сайте провластных органов Омана нет графика публичных встреч украинского президента с местной элитой?

Кто готовил эти встречи с украинской стороны? И почему об этом заранее не анонсировали на официальном сайте Офиса?

ОП уточняет, что президент улетел за свой счёт привлекать инвестиции. Вопрос: теперь президент во все официальные командировки будет летать за свой счёт? Или эта - исключение, тогда почему? А если неофициальная, тогда по какой причине?

Третий и основной виновный - руководитель пресс-службы или кто у них там главный по коммуникациям, который своим официальным ответом затянул президента в информационный узел.

Теперь Зеленскому предстоит врать и выглядеть глупо. Из-за вашего очень тупого ответа. Но главный прокол не в этом, а в невозможности предвосхитить риски, прогнозируя дальше своего носа на три дня вперёд. Этого довольно, чтобы:

а) оценить вероятность разоблачения «тайного» отдыха президента в дорогом оманском отеле.

б) оценить будущую реакцию людей на это путешествие, если о нем станет известно. К слову, у фанов секты Пётра Лексеевича сегодня триумф. Они постят фото «Страны» с щенячьим визгом, поскольку бока и спины ещё помнят, Мальдивы. Из всех медийных скандалов именно лакшери отдых во время войны больнее только удалил по рейтингу Порошенко. Кстати, тогда, как и сейчас, первыми про Мальдивы сообщила «Страна». И тогда порохоботы тоже рассказывали про «может себе позволить». Но это не сработало.

Потому что, к сожалению, у многих семей по-прежнему не хватает денег убрать вкусно стол к Рождественским праздникам. Им бы все-таки теплее было видеть своего честного и народного президента где-нибудь в Карпатах, или в Трускавце на худой конец.

Зеленский все ещё не заслужил на оманский отдых. Кто-то должен был ему это сказать." - Заявила заместитель главного редактора СТРАНА Светлана Крюкова. "НА ПОВЕСТКЕ дня ряд вопросов:

1. Почему вы радуетесь, что ваш Президент вынужден и в воскресенье и на отдыхе работать в поте лица? (жарко там - не Гута однако).

2. Как можно встречаться ОФИЦИАЛЬНО, если поездка "деловая" и "неофициальная" за свой счет?

3. Как Зеленский умудрился продать ДП Украина, что паспорта печатает? Аккурат перед НГ. По странному стечению обстоятельств... Арабам.

4. Почему ЕС внес Оман в черный список стран, где отмывают грязные деньги?

5. Зачем Порошенко выманил Зеленского на Индийский океан?

6. Какие еще фак-апы ждать от Офиса Зеленского в оправдание банального отдыха?

7. Где на фото с Зеленским из Омана я могу увидеть украинских Учителей?

8. Сколько избирателей Зеленского ощутили гордость за Поро... ой... Зеленского?

9. Что будет если воздушное пространство над тем регионом неожиданно закроют в свете решения Ирана о готовности к атаке и решения парламента Ирака о выдворении США?

10. Кто не лох? Присоединился ли Зеленский к вчерашним соболезнованиям того шейха (которого сегодня для фотки выдернул) Иранскому народу в связи с агрессией США?"- Задал вопросы знаток Михаил Чаплыга. Напомним, сегодня издание СТРАНА опубликовало информацию о том, что Зеленский улетел на отдых в Оман. Там он, по информации СМИ, остановился в одном из самых роскошных отелей страны - пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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