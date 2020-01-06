Православные восточного обряда сегодня, 6 января, празднуют Рождественский сочельник - канун Рождества.

Рождество Христово 7 января отмечают все украинские православные церкви, большинство украинских евангельских христиан, Иерусалимская, Российская, Сербская и Грузинская православные церкви, древние монастыри на Афоне, а также христиане восточного обряда - греко-католики, Армянская апостольская церковь, некоторые группы протестантов и коптская церковь.

Согласно библейскому повествованию, в этот день в Вифлееме в хлеву Дева Мария родила Иисуса Христа. Первыми, кто поздравил новорожденного, были пастухи. Позже к младенцу пришли волхвы-мудрецы с Востока.

Сочельник — последний день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В Рождественский сочельник до вечерней звезды, то есть до вечерних песнопений за богослужением "Волхвы же со звездою путешествуют", принято ничего не есть и даже не садиться за стол. С появлением же на небе первой звезды, которая возвестила когда-то волхвам о рождении Христа, можно начинать праздновать.

Все члены семьи в сочельник должны быть дома. Говорят, если в эту ночь где-то заночевать, то целый год будешь блуждать по миру. Нельзя и ссориться в этот день, а наоборот, надо помириться с врагами, чтобы в новом году было мирно и в доме, и вне его. Нельзя было изгонять бездомных, бедных, одиноких, ведь сам Бог мог прийти на ужин в образе бедняка. Присутствие такого гостя наоборот считалось хорошей приметой, и хозяева пытались ему угодить.

Предпразднество Рождества Христова – особый день в жизни христианина. Богослужение в храме полностью посвящено наступающему празднику и отличается по своему чину как от будничных служб, так и от чина богослужения в сам день Рождества Христова. Завершается богослужение пением тропаря Рождества.

На праздник Рождества Христова литургия совершается ночью с 6 на 7 января и соединяется с Всенощным богослужением.