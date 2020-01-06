Михаил Подоляк

Зачем так откровенно повторять путь, который уже прошёл твой неудачливый предшественник? Даже в мелочах. Зачем сначала делать, а потом думать и лихорадочно искать ответы? Это же Украина. Которая до сих пор ищет того, кто перестанет ей банально врать... Здесь обязательно нужно уметь правильно разговаривать. Откровенно, кстати, доверительно. Не важно, с кем. И не важно, когда. А не только зачитывать оригинальные «официальные поздравления».

Именно правдивость - то, чего всегда не хватает нашим царям, калифам, вождям и особенно президентам). Не бояться говорить, объяснять личные поступки, слушать претензии и спокойно их отбивать.

Но только не прятаться за молчанием и последующими неуклюжими «сообщениями инфантильного пресс/офиса»...



... Нет никаких проблем в самом факте поездки в Оман, на Сейшелы или в Монте-Карло. Ну любят наши vip-ы столь предсказуемый лакшери отдых. Да, «сельская» такая привычка - «видите, я очень крут, потому что покупаю себе самые многозвездочные отели».

Ничего с этой жлобской привычкой мы не сделаем пока. Не хотят наши топы быть умереными, сдержанными, скромными)... Проблема возникает только тогда, когда ты... становишься президентом.

По меньшей мере, это вызывает странные ощущения и внутри страны, и у наших внешних партнёров. Зачем так демонстративно? Неужели для репутации страны нельзя чуть потерпеть?

Ещё бОльшая проблема возникает, когда ты начинаешь маскировать это.

Придумывать что-то. Организовывать спешно встречи с... министрами Омана.

И тем самым ещё больше загонять себя в нелепое положение). Ну какие такие «инвестиционные встречи», когда визит частный, а на правительственных порталах двух стран нет об этих встречах ни единой анонсирующей строчки?

На кого это рассчитано в наше информационное время?

Разве сложно было дать официальное сообщение - «президент отбыл в краткосрочный отпуск в страну О.»

Да, это выглядит чуть странно. Но тем не менее, вполне вписывалось бы в парадигму честности). А так... Все точно также как вчера...



... Именно на этом в свое время и погорел пафосный Порошенко.

Он думал, что невероятно умён и все можно замаскировать.

И даже делал вид, что не понимает - в чем претензия?

Он же богатый чел и может себе позволить. И почти сразу организовал зловонную волну «агрессивных оправдателей».

Ровно тоже самое происходит и сейчас...

Но зачем?

Зачем во-первых, дважды вступать в однотипное болото? Уроки вообще не впрок?..

Во-вторых, почему нельзя заранее считать риски? Прежде только, риски того самого негативного резонанса. Тем более, что оппоненты с особым изощрением ищут и раздувают любую запятую до размеров розового слона...

В-третьих, почему до сих пор так и не удалось построить медийный «антикризисный кабинет», чтобы адекватно реагировать на подобные ситуации?

Впрочем, все это риторическое уже...