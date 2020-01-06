Журналист Бойко вернулся в Украину и сообщил, что по его "делу" СБУ уже задержало несколько человек
06.01.2020 13:59
В "деле журналиста Бойко" уже есть несколько задержанных, находящихся в изоляторе СБУ в Аскольдовом переулке. Об этом заявил сам Владимир Бойко послк возвращения в Украину.
"6 января 2020 я вернулся в Украину, где был месяц, чтобы еще раз порадоваться за интеллектуальную сила и обширный профессионализм главы Службы безопасности Украины.
Потому подчиненные лейтенанта Баканова, обиженные на мои публикации, действительно, собирались меня сегодня удерживать прямо в аэропорту «Борисполь». Но так и не решили, за что. Впрочем, в «деле журналиста Бойко» уже есть несколько задержанных, находящихся в изоляторе СБУ в Аскольдовом переулке.
Оказывается, в минувшую субботу, 4 января, в 9 утра доблестная Служба безопасности Украины задержала каких-то работников какого-то сервисного центра МВД Украины.
Такая спешка в выходной день был вызван тем, что 6 января я возвращался в Украину и в Главном следственном управлении СБУ должно было быть уже подготовлено ходатайство об избрании мне меры пресечения.
Кто из прокуроров должен был согласовать это безумие я пока не знаю, по неподтвержденной информации процессуальным руководителем якобы согласился быть сам господин Касько.
Впрочем, это не удивительно, поскольку Рябошапка назначил служебное расследование в связи с тем, что ко мне попали все шесть томов материалов уголовного производства в отношении судьи Емельянова, которое Касько недавно продал этому самом Емельянову.
Так вот, по замыслу Иванушки Баканова задержанные сотрудники сервисного центра МВД Украины должны были дать показания, что они входят в преступную группировку, которая занимается кражами и последующей перепродажей автомобилей, а руководителем этой группировки есть я.
Задержанные после доставки в изолятор СБУ готовы были подписать все, что угодно, чтобы их только отпустили, однако, просили объяснить, кто такой Бойко Владимир Маркович и показать его фотографию.
А также - назвать хотя бы одного пострадавшего. Но за два дня ни лейтенант Баканов, ни его главный советник Николай Герасименко так ничего и не придумали. Поэтому задержанных уже стали отпускать ...
Помню, как в феврале 2007 года на коллегии СБУ тогдашний глава Службы Наливайченко строго предупредил этого самого Герасименко, который тогда занимал должность заместителя председателя СБУ, и Ягуарович (был такой, царствие ему небесное, начальник УВБ СБУ Павленко), чтобы они забыли о моем существовании и больше не пытались ни устраивать против меня провокации, ни проводить в отношении меня негласные мероприятия.
Потому что ничем, кроме скандала, это все равно не закончится. Но Николай Михайлович, наверное, так и не сделал надлежащих выводов.
А что касается Иванушки Баканова, то придется мне заняться воспитанием этого выдающегося разведчика.
А как справедливо отметил Наливайченко, запрещая Герасименко работать по мне, «не можешь срать - не мучай жопу»." - Заявил Владимир Бойко.
Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное производство против известного журналиста-расследователя Владимира Бойко. Сотрудники изымают во всех государственных учреждениях документы, где упоминается его фамилия. Кроме того, СБУ получили санкцию на проведение обыска дома у Бойко как только журналист вернется из-за границы. Об этом написал сам Владимир Бойко на своей странице в Facebook.
"Все это из-за моих публикации о том, как агенты СБУ устроили террористический акт в Харькове в феврале 2015 года и бросили гранату под Верховной Радой в августе 2015 года" - объяснил журналист.
Он рассказал, что когда президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова на должность главы СБУ, жуналист надеялся, что работа службы наладится.
"По моей просьбе к Баканова в первых числах июня 2019 обратился один тогдашний народный депутат, передал "памятную записку", подготовленную мной и предложил создать в Управлении внутренней безопасности СБУ группу, которая занялась бы проверкой информации о тяжких преступлениях, которые были совершенные правнуками Дзержинского за время Наливайченко и (Василия Грицака - Ред.)" - написал журналист.
В записке, которую передали Баканову, также было указано, что прежде только надо опросить самого Владимира Бойко. По его словам, он мог дать подробную информацию о том, как экс-начальник Департамента защиты национальной государственности Дублик готовил провокацию под Верховной Радой.
"Кроме того, в июне 2019 были и прямые контакты между мной и высокими чинами СБУ, в ходе которых я предлагал навести простой порядок в наследстве (Василия Грицака - Ред.) и хотя бы прекратить разворовывание денег начальником штаба Антитеррористического центра при СБУ.
Но вместо этого Баканов дал намек "заткнуть рот этому Бойко" - заявил журналист.