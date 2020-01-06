Соединенные Штаты в понедельник обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета Безопасности ООН , подчеркивающего "неприкосновенность дипломатических и консульских территорий" на фоне нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Подобные заявления требуют консенсуса всех 15 членов Совбеза.

Как подчеркнула задача США в ООН, 27 стран осудили набег на посольство в Багдаде, что резко контрастирует с "молчанием Совета Безопасности из-за того, что два его постоянных члена, Россия и Китай, не позволяют опубликовать заявление".

Президент США Дональд Трамп, который подтвердил готовность атаковать объекты культурного наследия Ирана и пригрозил "непропорциональным" ударом, заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Дональд Трамп.

При этом свое письмо Трамп написал заглавными буквами.

Все страны альянса НАТО на экстренном заседании Североатлантического совета согласились в том, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Об этом сегодня, 6 января, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговом брифинге.





"На протяжении ряда лет страны НАТО выражали озабоченность дестабилизирующей деятельностью Ирана на большом Ближнем Востоке.

Мы согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие и выразили озабоченность в связи с испытаниями Ираном ракет, которые могут достичь территории Европы", - сказал он.

В свою очередь страны альянса выступили с призывом к иранским властям не допустить провокаций и насилия после убийства генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара.

"США проинформировали НАТО о ситуации в регионе, включая последние нападения на военных коалиции в Ираке, а также об авиаударе по генералу Сулеймани, - заявил генсек НАТО. - На нашей встрече страны НАТО призвали к сдержанности и деэскалации. Иран должен воздерживаться от новых провокаций и насилия".

По словам Столтенберга, операция против иранского генерала Сулеймани является национальным решением США, и НАТО не участвовала в его принятии.

"Это национальное решение США, оно не принималось ни НАТО, ни американской коалицией (по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Ираке и Сирии - Ред.). Но все страны альянса озабочены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе и поддержкой Ираном террористических группировок, которые ответственны за нападения на войска коалиции в регионе", - заявил генсек.

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