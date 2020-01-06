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- Мы вернём его на прежнее место: Добкин выкупил орден Победа со львовского Монумента славы у вандалов
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|Мы вернём его на прежнее место: Добкин выкупил орден Победа со львовского Монумента славы у вандалов
|06.01.2020 22:08
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Бывший депутат Верховной Рады Михаил Добкин заявил, что "почти за полмиллиона гривен" купил у ломосборщиков орден Победа со львовского Монумента славы.
Фотографии барельефа Добкин опубликовал на своей странице в Instagram. По его словам, орден, который весит больше 700 килограммов, нашли в одной из местных фирм.
Монумент славы не попал под декоммунизацию, поскольку являлся памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов из Украины, а потому, согласно закону, не являлся символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежал обязательному демонтажу.
Однако в 2017 году комиссия Львовского горсовета признала стелу аварийной, и в марте 2019 года ее демонтировали. Барельефы с нее передали якобы в музей "Территория террора".