Сводка Новостей
- С Рождеством нас! С Праздником Любви. Вне времени и пространства
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|С Рождеством нас! С Праздником Любви. Вне времени и пространства
|07.01.2020 09:40
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Согласно догмату о Пресвятой Троице, Христос «предвечно рождается от Бога Отца». Именно рождается. Глагол настоящего времени.