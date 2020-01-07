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|Шарий догнал Порошенко на островах, где экс-президент якобы "колдует" над гарантиями своей безопасности
|07.01.2020 09:59
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Блогер Анатолий
На видео блогер показал плывущую яхту KATINA в Индийском океане. На канале предоставлены разные судна, которое снималось на камеру с моторной лодки.
Напоминаем, что ранее адвокат Андрей Портнов сообщил, где сейчас находится Порошенко.
Он отмечал, что проходящий по делам о мародерстве, государственной измене и отмывании преступных доходов в офшорах Порошенко
Фешенебельная яхта KATINA ходит под флагом Маршалловых островов, а стоимость ее аренды в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.
Как сообщалось, в январе Государственное бюро расследований Украины намерено провести четыре допроса Порошенко, в том числе по так называемому делу о подписании минских соглашений. Порошенко, за день до публикации Портнова, 2 января не явился в ГБР. Допрос перенесли на 24 января.
Порошенко договаривается о гарантиях безопасности.Об этом сообщает