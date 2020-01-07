Блогер Анатолий Шарий на своем канале в YouTube опубликовал видео с яхтой пятого президента Украины Петра Порошенко на Сейшельских островах.

На видео блогер показал плывущую яхту KATINA в Индийском океане. На канале предоставлены разные судна, которое снималось на камеру с моторной лодки.

Напоминаем, что ранее адвокат Андрей Портнов сообщил, где сейчас находится Порошенко.

Он отмечал, что проходящий по делам о мародерстве, государственной измене и отмывании преступных доходов в офшорах Порошенко находится на 60-метровой яхте KATINA.

Фешенебельная яхта KATINA ходит под флагом Маршалловых островов, а стоимость ее аренды в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.

Как сообщалось, в январе Государственное бюро расследований Украины намерено провести четыре допроса Порошенко, в том числе по так называемому делу о подписании минских соглашений. Порошенко, за день до публикации Портнова, 2 января не явился в ГБР. Допрос перенесли на 24 января.

Порошенко договаривается о гарантиях безопасности.Об этом сообщает телеграм-канал шпион.

"Из достоверных источников стало известно, что в период отдыха экс-президента Украины Петра Порошенко на Сейшельских островах у него запланирована встреча с высокопоставленными сотрудниками из ЦРУ. Ближний Восток становится приоритетным направлением для США – есть все основания полагать, что после убийства генерала Касема Сулеймани, США начнут военную операцию в Персидском заливе, именно с этой целью из авиабазы Барксдейл (шт Луизиана) вылетели 6 (!) Boeing B-52 Stratofortress, и направляются на базу Диего-Гарсия. Географическое положение Сейшельских островов, где замечена 60-метровая яхта KATINA, которую Пётр Порошенко арендовал для отдыха – это ближайшая точка к Диего-Гарсии – самому большому из островов архипелага Чагос, который относится к британской территории в Индийском океане, где находится одна из важнейших американских стратегических баз в мире, на которой расположены 16 отдельных подразделений, в том числе база военно-морской поддержки и аэродром базирования стратегических бомбардировщиков.

Исходя из логики происходящего, помимо военного командования на Диего-Гарсию должны прибыть сотрудники Центра специальных операций Центрального Разведывательного Управления США, а также группа тайных тактических военизированных операций и группа тайных политических операций (PAG). Разведсообщество США всегда имело близкие отношения с Демократами, есть все основания полагать, что отдых Петра Порошенко на Сейшельских островах – операция прикрытия для встречи с военно-политическим истеблишментом и получения гарантий собственной неприкосновенности от ЦРУ." - Говорится в сообщении.

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