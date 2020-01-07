Парламент Ирана единогласно принял законопроект, согласно которому армия США и Пентагон после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке признаются террористическими организациями, сообщает агентство Tasnim .

Один из пунктов одобренной парламентом инициативы гласит, что власти Ирана должны выделить силам специального назначения "Кудс" 200 миллионов евро из Фонда национально развития страны.

Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.

По данным издания, Пентагон планирует направить в регион 200 военных, которые базируются в итальянском городе Виченца. Некоторые из них будут обеспечивать безопасность американского посольства в Бейруте.

Самолеты, как ожидается, прибудут в регион в течение ближайших дней.

По данным телеканала CNN , бомбардировщики будут размещены на острове Диего-Гарсия, который считается заморской территорией Великобритании в Индийском океане. Как отмечает телеканал, это место было выбрано потому, что оно находится за пределами досягаемости иранских ракет.

Госсекретарь США Майк Помпео, который отложил визит в Украину из-за ситуации в Ираке, поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и может прибыть с визитом в Киев в конце января. Об этом сообщает журналист Кристофер Миллер в своем Twitter со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус.

"Помпео только что говорил по телефону с украинским президентом Зеленским. Намерен прибыть после того, как он отложил визит в Киев. Ожидается, что он прибудет в конце месяца", – говорится в сообщении.

Во вложенном к посту скриншоте сообщения Госдепа говорится, что Помпео и Зеленский обсудили отложение визита, ситуацию на Ближнем Востоке.

Также Помпео поблагодарил за осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде. Помпео в очередной раз выразил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

В субботу президент Дональд Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия. Это вызвало обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектам запрещает международное право. В ответ госсекретарь Майк Помпео в воскресенье заявил, что США будут "действовать по закону". Позднее Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.

Ранее главный руководитель Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть убитого при авиаударе США генерала Касема Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.

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