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|Церковь может быть посредником на Донбассе
|07.01.2020 14:19
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Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что Церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала
При этом советник секретаря СНБО подчеркнул, что «мир наступает тогда, когда молчат те, кто раньше разжигал войну», а также «нужно выполнять все достигнутые договоренности и в этом ключе двигаться дальше».