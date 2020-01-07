Владимир Путин прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он рассказал, что из аэропорта глава государства направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Башар Асад.

Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. 7 января 2020

"Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", — добавил Песков.

После этого состоялись двусторонние переговоры.

По словам Пескова, в ходе общения с Асадом Путин констатировал, что "на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности" пройдено огромное расстояние.

Как уточнил представитель Кремля, по пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. После этого российский президент отметил, что в сирийской столице "невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".

Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за визит и выразил благодарность за помощь Москвы в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии.

"Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова", — добавил Песков.

Он отметил, что в программе пребывания Путина в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира