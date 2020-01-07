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|Путин прибыл в Дамаск и встретился с Асадом
|07.01.2020 18:21
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Владимир Путин прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии,
Он рассказал, что из аэропорта глава государства направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Башар Асад.
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. 7 января 2020
После этого состоялись двусторонние переговоры.
По словам Пескова, в ходе общения с Асадом Путин констатировал, что "на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности" пройдено огромное расстояние.
Как уточнил представитель Кремля, по пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. После этого российский президент отметил, что в сирийской столице "невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".
Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за визит и выразил благодарность за помощь Москвы в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии.
Он отметил, что в программе пребывания Путина в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов.