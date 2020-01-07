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|В Белом доме рассказали, зачем убили Сулеймани
|07.01.2020 19:16
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Иранский генерал Касем Сулеймани готовил покушения на американских дипломатов и военнослужащих, заявил советник президента
При этом О’Брайен подчеркнул, что ликвидация Сулеймани не противоречит принципам президента Дональда Трампа.
Иран активно работает надо тем, чтобы подорвать мирный процесс в Афганистане, заявил во вторник журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, власти Ирана имеют дело с движением "Талибан" и связанными с ним группировками.
США и талибы вели переговоры несколько месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры и отменить подписание соглашения.
Переговоры возобновились в ноябре. Телеканал
НАТО временно выводит часть своего воинского контингента из Ирака, другая часть будет передислоцирована внутри страны. Об этом во вторник сообщило
Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака 5 января приняли резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск.