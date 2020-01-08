Американская военная база "Айн-аль-Асад" на западе Ирака подверглась ракетному удару, передает телеканал Sky News .

Позже американский чиновник подтвердил факт атаки, передает агентство Рейтер. По его информации, данных о пострадавших или об ущербе пока нет.

Иранский Корпус стражей исламской революции, в свою очередь, заявил, что удар по американской авиабазе в Ираке нанес он, передает телеканал Press TV .

"КСИР подтверждает нанесение удара по американской авиабазе "Айн-аль-Асад" в Ираке десятками ракет", — сообщил телеканал в Twitter , уточнив, что это является возмездием за убийство военными США генерала Касема Сулеймани.

Как передает ABC со ссылкой на американского чиновника, удар был нанесен с территории Ирана баллистическими ракетами.

По данным телеканала, нападение была направлена на "многочисленные" объекты США в Ираке. Среди прочих обстрелу подверглись объект в Эрбиле и база "Айн-аль-Асад" на западе страны.

Как сообщил источник в службе безопасности Ирака, на американскую базу обрушилось более девяти ударов.

Пентагон заявил, что примет все необходимые меры в ответ на атаку Ирана.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за ракетный удар по авиабазе Эйн-аль-Асад на западе Ирака , где дислоцированы войска США , передает иранский телеканал Press TV.

"КСИР подтверждает нанесение удара по американской авиабазе Эйн-аль-Асад в Ираке десятками ракет", - сообщил телеканал в Twitter . "Американские силы на востоке Сирии у иракской границы приведены в повышенную боеготовность", - заявил гостелеканал "АЛЬ-АХБАР".

Президента США Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию, сообщила пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм.

"Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности", - заявила Гришэм.

По данным ABC, нападение направлена на "многочисленные" объекты США в Ираке и осуществлена баллистическими ракетами с территории Ирана.

Среди прочих обстрелу подверглись база в Эрбиле, база Аль-Асад на западе страны.

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