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Война: Иран нанес ракетные удары по базам США в Ираке
08.01.2020 02:48

Американская военная база "Айн-аль-Асад" на западе Ирака подверглась ракетному удару, передает телеканал Sky News.

Война: Иран нанес ракетные удары по базам США в Ираке

Позже американский чиновник подтвердил факт атаки, передает агентство Рейтер. По его информации, данных о пострадавших или об ущербе пока нет.

Иранский Корпус стражей исламской революции, в свою очередь, заявил, что удар по американской авиабазе в Ираке нанес он, передает телеканал Press TV.

"КСИР подтверждает нанесение удара по американской авиабазе "Айн-аль-Асад" в Ираке десятками ракет", — сообщил телеканал в Twitter, уточнив, что это является возмездием за убийство военными США генерала Касема Сулеймани.

Как передает ABC со ссылкой на американского чиновника, удар был нанесен с территории Ирана баллистическими ракетами.

По данным телеканала, нападение была направлена на "многочисленные" объекты США в Ираке. Среди прочих обстрелу подверглись объект в Эрбиле и база "Айн-аль-Асад" на западе страны.

Как сообщил источник в службе безопасности Ирака, на американскую базу обрушилось более девяти ударов.

Пентагон заявил, что примет все необходимые меры в ответ на атаку Ирана.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за ракетный удар по авиабазе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, где дислоцированы войска США, передает иранский телеканал Press TV.

 

"КСИР подтверждает нанесение удара по американской авиабазе Эйн-аль-Асад в Ираке десятками ракет", - сообщил телеканал в Twitter.

 

"Американские силы на востоке Сирии у иракской границы приведены в повышенную боеготовность",  - заявил гостелеканал "АЛЬ-АХБАР".

Президента США Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию, сообщила пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм.

"Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке.

 

Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности", - заявила Гришэм.

 

По данным ABC, нападение направлена на "многочисленные" объекты США в Ираке и осуществлена баллистическими ракетами с территории Ирана.

Среди прочих обстрелу подверглись база в Эрбиле, база Аль-Асад на западе страны.

 

 

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