В Иране разбился рейсовый пассажирский самолет МАУ, никто не выжил
08.01.2020 08:23
В Тегеране 8 января после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал близко от аэропорта.
Информацию о катастрофе в среду утром подтвердили в Департаменте консульской службы МИД Украины, ссылаясь на предварительные данные представителя авиакомпании МАУ. В МИД не указали, сколько человек было на борту, однако по сообщениям иранских СМИ там находилось 170 пассажиров и члены экипажа.
"По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли", - говорится в сообщении.
Утверждается, что уточненная информация по погибших гражданах Украины будет направлена дополнительно.
По данным иранского агентства ISNA, Boeing 737 потерпел катастрофу только через шесть минут после выхода из взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет направлялся в киевский международный аэропорт "Борисполь".
Спасательные группы были отправлены в район близко аэропорта, где разбился самолет.
Пожар на месте аварии была очень большим, спасти кого-то было практически невозможно.
Пока не ясно, связан ли случай с противостоянием Ирана и США.
Хасан Резаифар, глава Комитета по рассмотрению авиационных происшествий заявил, что пилот самолета перед катастрофой не выходил на связь и не сообщал о чем-то необычном.
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