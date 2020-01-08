В Тегеране 8 января после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал близко от аэропорта.

Информацию о катастрофе в среду утром подтвердили в Департаменте консульской службы МИД Украины, ссылаясь на предварительные данные представителя авиакомпании МАУ. В МИД не указали, сколько человек было на борту, однако по сообщениям иранских СМИ там находилось 170 пассажиров и члены экипажа.

"По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли", - говорится в сообщении.

Утверждается, что уточненная информация по погибших гражданах Украины будет направлена дополнительно.

По данным иранского агентства ISNA , Boeing 737 потерпел катастрофу только через шесть минут после выхода из взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет направлялся в киевский международный аэропорт "Борисполь".

Спасательные группы были отправлены в район близко аэропорта, где разбился самолет.

Пожар на месте аварии была очень большим, спасти кого-то было практически невозможно. Пока не ясно, связан ли случай с противостоянием Ирана и США.

Хасан Резаифар, глава Комитета по рассмотрению авиационных происшествий заявил, что пилот самолета перед катастрофой не выходил на связь и не сообщал о чем-то необычном.

В таком случае Версия технической неисправности практически отпадает

О ней как правило успевают сообщить.

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