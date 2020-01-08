Основной причиной падения самолета МАУ неподалеку от Тегерана стало возгорание двигателя. Об этом в комментарии РИА сообщили представители аэропорта.

На месте продолжают работать спасатели, тела погибших направлены в Управление судебно-медицинской экспертизы, там проведут анализ ДНК.

Сегодня утром самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ (рейс 752). Позже стало известно, что никто не выжил в трагедии.

Свои соболезнования уже выразил президент страны Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране безотлагательно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Об этом сообщает Telegram-канал Офис президента.

Украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев упал в Тегеране на взлете. По предварительным данным, в Boeing 737 было 160 пассажиров и 7 членов экипажа. Все погибли - эту информацию уже подтвердил МИД Украины.

При этом в Иране обостряется военная ситуация с американцами, не исключено, что катастрофа связана именно с этим. Хотя власти страны говорят, что причина падения - техническая. Самолет рухнул в районе иранского города Паранда. Он вылетел из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, а уже через две минуты пропал с радаров.

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