В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек, сообщил иранский телеканал Press TV в Twitter .

Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону. Дональд Трамп пообещал — в случае атаки на американцев — нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен контингент армии США.

После этого Трамп заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, между американцев жертв нет.

Мировое общество должно потребовать от США вывести все военные силы с Ближнего Востока, говорится в письме постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи. Передаёт РИА.

Документ, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, направили генсеку организации Антониу Гутеррешу и в Совбез.

"Безответственная политика и незаконная деятельность США по-прежнему не только ставят под угрозу основы международного права и порядка, но и создают реальную угрозу международному миру и безопасности", — отмечается в послании.

Его авторы призывают не мириться со сложившейся ситуацией и добиваться, чтобы Вашингтон прекратил "незаконные и дестабилизирующие действия".

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