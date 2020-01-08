Посольство Украины в Иране называет основную причину авиакатастрофы самолета "МАУ", выполнявшего рейс PS752 - в неисправности двигателя. Такую же версию катастрофы ранее озвучили власти Ирана. Как сообщает пресс-служба посольства, лайнер вылетел из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни около 4:30 по киевскому времени. После взлета самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ разбился. Рейс PS752 осуществлялся по маршруту Тегеран -Киев

По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается. По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие между пассажиров граждан Украины.

Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли. Посольство выражает свои соболезнования всем близким и родственникам погибших. Посольство активно занимается выяснением обстоятельств катастрофы и формальностями, связанными с этим.

На месте аварии находится посол Украины в Иране Сергей Бурдыляк.

"По трагедии с Боингом: 1. Очень похоже, что США все же развяжут очередную войну на Ближнем Востоке и к сожалению, в том числе, руками Украины, ведь трагедия с самолетом будет использована как дополнительный повод для атаки на Иран. 2. Черные ящики из самолета американцы не получат, а это значит, что какой бы ни была причина крушения, они все спишут на Иран. 3. На борту украинского самолета, как ни странно почти не было граждан Украины (хотя это не уменьшает трагедию). Зато было, например 73 гражданина Канады. Несмотря на то, что между погибших много и иранцев, Канада, скорее только резко отреагирует на эту катастрофу и выдвинет обвинения в адрес Ирана. Канаду поддержат ее основные союзники - США и Великобритания. 4. Украине надо как можно скорее выходить из этой игры, запросить у иранской стороны как можно скорое и объективное расследование этой катастрофы не делая резких обвинений ни в сторону Ирана, ни в сторону США. Не наши это разборки. 5. Увы, в связи с крушением самолета и обстрелом Ираном американских баз в Ираке (которые по непонятной причине не смогли защитить) вероятность войны на Ближнем Востоке вырастает в разы. Возможные участники: США с союзниками, Иран, Ирак, очень вероятно - Израиль, ряд арабских государств этого региона." - Высказал мнение политический аналитик Валентин Гайдай.

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