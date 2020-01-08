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|Рейс Тегеран - Киев: Украине надо как можно скорее выходить из этой игры
|08.01.2020 10:16
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Посольство Украины в Иране называет основную причину авиакатастрофы самолета "МАУ", выполнявшего рейс PS752 - в неисправности двигателя. Такую же версию катастрофы ранее озвучили власти Ирана. Как сообщает
По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается. По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие между пассажиров граждан Украины.
Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли. Посольство выражает свои соболезнования всем близким и родственникам погибших. Посольство активно занимается выяснением обстоятельств катастрофы и формальностями, связанными с этим.
На месте аварии находится посол Украины в Иране Сергей Бурдыляк.