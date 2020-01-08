Политический аналитик Руслан Бизяев высказал мнение, что в небе над Тегераном самолёт авиакомпании МАУ был сбит.

"Как сказал мне знакомый лётчик со стажем самолет сбили. Все остальные версии - не правда." - Заявил Антон Бизяев.

Отметим, такие версии не одиноки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал не спешить с выводами относительно причин авиакатастрофы украинского самолета в Иране до окончания официального расследования. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

"Данилов призвал не спешить с выводами относительно причин авиакатастрофы до окончания официального расследования", - отмечается в сообщении.

Данилов сообщил, что украинская сторона сейчас ожидает подтверждения от Ирана относительно безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны забрать погибших. Также в Тегеран планируют отправить отечественных специалистов, которые будут выяснять все обстоятельства катастрофы.

Самолет, потерпевший крушение у Тегерана, успел набрать 2400 метров высоты, вероятность ошибки пилотов минимальна, заявил вице-президент авиакомпании "Международные линии Украины" (МАУ) по лётной работе Игорь Сосновский.

"Имеем данные на сегодня, что самолёт набрал 2400 метров высоты, ошибка экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем", - сказал Сосновский на брифинге в среду, который транслировался в прямом эфире.

По его словам, все члены экипажа были опытными пилотами и имели достаточное количество лётных часов практики.

"Учитывая сложность самого рейса, продолжительность рейса, на самолете был усиленный экипаж. Экипаж находился в гостинице в Тегеране перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, все наши подготовки только лётного состава на Boeing 737 последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегерана", - добавил Сосновский.

Обращают на себя внимание первые фото обломков самолета. Такие следы, считают специалисты, оставляют обычно пули калибра 12.7х108 мм и 12.7х99 мм.

Видно внешнее воздействие.

Посольство Украины в Иране также преждевременно включилось в заявления по причинам крушения самолета "Тегеран-Киев".

Сначала заявили, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы исключается. Хотя бесспорно, что это было чисто политическое заявление. Так оперативно дать оценку с технической стороны вопроса, когда только недавно найдены черные ящики и не проведено расследование - невозможно.

Сейчас посольство Украины в Иране УДАЛИЛО новость о том, что версия теракта исключена. А в сети, тем временем, гуляет, например, вот такой пост-прогноз. Отмечает Klymenko Time.

Иранские спасатели обнаружили на месте катастрофы самолета Boeing 737авиакомпании МАУ два бортовых самописца. Об этом сообщает иранское агентство IRIB со ссылкой на прокурора Тегерана.

"Прокурор Тегерана на месте происшествия, сказал, что оба черных ящика разбившегося самолета были найдены в Шахрияре", - отмечают в издании.

"По трагедии с Боингом: 1. Очень похоже, что США все же развяжут очередную войну на Ближнем Востоке и к сожалению, в том числе, руками Украины, ведь трагедия с самолетом будет использована как дополнительный повод для атаки на Иран. 2. Черные ящики из самолета американцы не получат, а это значит, что какой бы ни была причина крушения, они все спишут на Иран. 3. На борту украинского самолета, как ни странно почти не было граждан Украины (хотя это не уменьшает трагедию). Зато было, например 73 гражданина Канады. Несмотря на то, что между погибших много и иранцев, Канада, скорее только резко отреагирует на эту катастрофу и выдвинет обвинения в адрес Ирана. Канаду поддержат ее основные союзники - США и Великобритания. 4. Украине надо как можно скорее выходить из этой игры, запросить у иранской стороны как можно скорое и объективное расследование этой катастрофы не делая резких обвинений ни в сторону Ирана, ни в сторону США. Не наши это разборки. 5. Увы, в связи с крушением самолета и обстрелом Ираном американских баз в Ираке (которые по непонятной причине не смогли защитить) вероятность войны на Ближнем Востоке вырастает в разы. Возможные участники: США с союзниками, Иран, Ирак, очень вероятно - Израиль, ряд арабских государств этого региона." - Высказал мнение политический аналитик Валентин Гайдай.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира