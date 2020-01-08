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|Рейс Тегеран - Киев мог быть сбит, "все остальные версии - не правда"
|08.01.2020 11:49
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Политический аналитик Руслан Бизяев высказал мнение, что в небе над Тегераном самолёт авиакомпании МАУ был сбит.
Отметим, такие версии не одиноки.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал не спешить с выводами относительно причин авиакатастрофы украинского самолета в Иране до окончания официального расследования. Об этом сообщила
Данилов сообщил, что украинская сторона сейчас ожидает подтверждения от Ирана относительно безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны забрать погибших. Также в Тегеран планируют отправить отечественных специалистов, которые будут выяснять все обстоятельства катастрофы.
Самолет, потерпевший крушение у Тегерана, успел набрать 2400 метров высоты, вероятность ошибки пилотов минимальна, заявил вице-президент авиакомпании "Международные линии Украины" (МАУ) по лётной работе Игорь Сосновский.
По его словам, все члены экипажа были опытными пилотами и имели достаточное количество лётных часов практики.
Обращают на себя внимание первые фото обломков самолета. Такие следы, считают специалисты, оставляют обычно пули калибра 12.7х108 мм и 12.7х99 мм.
Видно внешнее воздействие.
Посольство Украины в Иране также преждевременно включилось в заявления по причинам крушения самолета "Тегеран-Киев".
Сначала заявили, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы исключается. Хотя бесспорно, что это было чисто политическое заявление. Так оперативно дать оценку с технической стороны вопроса, когда только недавно найдены черные ящики и не проведено расследование - невозможно.
Сейчас посольство Украины в Иране УДАЛИЛО новость о том, что версия теракта исключена. А в сети, тем временем, гуляет, например, вот такой пост-прогноз. Отмечает
Иранские спасатели обнаружили на месте катастрофы самолета Boeing 737авиакомпании МАУ два бортовых самописца. Об этом сообщает иранское агентство