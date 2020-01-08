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|Путин соболезнует Зеленскому и Роухани из-за крушения Boeing 737
|08.01.2020 12:26
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Президент России Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасану Роухани телеграммы с соболезнованиями в связи с крушением украинского пассажирского самолета под Тегераном, сообщает пресс-служба Кремля.
В телеграмме президенту Ирана Хасану Роухани Путин выразил глубокие соболезнования после гибели граждан Ирана и ряда других стран при авиакатастрофе под Тегераном.