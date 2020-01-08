Президент России Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасану Роухани телеграммы с соболезнованиями в связи с крушением украинского пассажирского самолета под Тегераном, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в сообщении. В телеграмме президенту Ирана Хасану Роухани Путин выразил глубокие соболезнования после гибели граждан Ирана и ряда других стран при авиакатастрофе под Тегераном. "В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", – подчеркнул президент в телеграмме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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