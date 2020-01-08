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Путин соболезнует Зеленскому и Роухани из-за крушения Boeing 737
08.01.2020 12:26

Президент России Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасану Роухани телеграммы с соболезнованиями в связи с крушением украинского пассажирского самолета под Тегераном, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин соболезнует Зеленскому и Роухани из-за крушения Boeing 737

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном.

 

Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

В телеграмме президенту Ирана Хасану Роухани Путин выразил глубокие соболезнования после гибели граждан Ирана и ряда других стран при авиакатастрофе под Тегераном.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", – подчеркнул президент в телеграмме.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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