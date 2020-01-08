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|Рейс Тегеран - Киев: "Возможно все. Вплоть до теракта". Эксперт
|08.01.2020 12:45
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Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины, знаток по вопросам транспорта Александр Кава назвал
Рассуждая о причинах крушения, Александр Кава напомнил о том, что авиакомпания МАУ долгое время испытывала финансовые трудности.
Однако Кава отметил, что не слышал о том, чтобы МАУ даже в сложной финансовой ситуации экономили на вопросах безопасности.
Власти Ирана назвали причиной крушения украинского Boeing пожар в двигателе. Александр Кава отмечает, что вероятно, о каких-то технических проблемах на борту иранские диспетчеры услышали во время переговоров с пилотами украинского борта. Что и дает им основания делать такие заявления. Но о причинах, которые могли привести к возгоранию двигателя, пока рассуждать сложно.
Он добавил, что стоит внимательно изучить списки пассажиров.
Также по словам Александра Кавы, вызвать крушение самолета могли и берд-страйки – столкновения борта с птицами, что могло привести к возгоранию двигателя. Тем более, что самолет вылетал в ночное время, а ночью обнаружить птицу сложнее, рассуждает знаток.
Напомним, посольство Украины в Иране убрало со своего сайта новость, в которой говорится, что ни теракт, ни ракета не виноваты в падении самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, который летел из Тегерана в Киев.
Но у "Страны" остался скрин этого заявления.
Скриншот: iran.mfa.gov.ua/ua
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