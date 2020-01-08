Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины, знаток по вопросам транспорта Александр Кава назвал "Стране" возможные версии катастрофы, в которой сегодня, под Тегераном, потерпел крушение украинский самолет МАУ Boeing 737.

Рассуждая о причинах крушения, Александр Кава напомнил о том, что авиакомпания МАУ долгое время испытывала финансовые трудности.

"У МАУ серьезные финансовые проблемы. Авиакомпания не платит Украэроруху (Госпредприятие обслуживания воздушного движения Украины – Ред.) и аэропорту "Борисполь". Задолженность уже исчисляется в миллиардах гривен. Только одному Украэроруху компания МАУ должна около 1,5 млрд грн. Долг перед аэропортом примерно сопоставим", – сказал Александр Кава.

Однако Кава отметил, что не слышал о том, чтобы МАУ даже в сложной финансовой ситуации экономили на вопросах безопасности.

"Технические проблемы могут возникать и с самолетами тех компаний, у которых нормальное финансовое положение. Пока никакой взаимосвязи между сложной финансовой ситуацией МАУ и этой катастрофой я бы не выстраивал. Нужно провести расследование, проанализировать данные бортовых самописцев. Когда трагедия происходит на суше, найти бортовые самописцы обычно не составляет труда", – сообщает знаток.

Власти Ирана назвали причиной крушения украинского Boeing пожар в двигателе. Александр Кава отмечает, что вероятно, о каких-то технических проблемах на борту иранские диспетчеры услышали во время переговоров с пилотами украинского борта. Что и дает им основания делать такие заявления. Но о причинах, которые могли привести к возгоранию двигателя, пока рассуждать сложно.

"Я бы на данный момент не исключал все версии. Учитывая, что эта ночь была неспокойной в Тегеране – иранская сторона нанесла ответный удар по военным базам США, то там возможны любые варианты причин крушения. Вплоть до теракта", – полагает Александр Кава.

Он добавил, что стоит внимательно изучить списки пассажиров.

"У меня такое предположение, что там было много иностранцев. Особо серьезных связей между Украиной и Ираном никогда не было, но МАУ активно перевозила транзитных пассажиров в другие страны через свой хаб в аэропорту "Борисполь". Исключать версию с терактом тоже пока не стоит", – говорит Кава.

Также по словам Александра Кавы, вызвать крушение самолета могли и берд-страйки – столкновения борта с птицами, что могло привести к возгоранию двигателя. Тем более, что самолет вылетал в ночное время, а ночью обнаружить птицу сложнее, рассуждает знаток.

Напомним, посольство Украины в Иране убрало со своего сайта новость, в которой говорится, что ни теракт, ни ракета не виноваты в падении самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, который летел из Тегерана в Киев.

Но у "Страны" остался скрин этого заявления.

Скриншот: iran.mfa.gov.ua/ua

Причины удаления данной заметки пока неизвестны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира