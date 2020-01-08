Иран, где произошло крушение Boeing-737, отказывается отдавать Украине черные ящики. Об этом заявил глава организации гражданской авиации Али Абедзаде, сообщает Mehr .

В Тегеране пока не решили, в какую именно страну отправят черные ящики для расшифровки и анализа данных.

"Наш источник в силовых ведомствах сообщает, что падение нашего самолета - это скорее только был теракт и спланированная операция.

Целью этого теракта, скорее только, является очищение воздушного пространства над Ираном. Второй целью – это создание токсичного имиджа (до этого момента Иран был небезопасной территорией, а надо, чтобы стал токсичной, которую надо очистить). Третьей целью – перенос внимания с обстрела по военным объектам и нарастания конфликта между США и Ираном, на трагедию между гражданских лиц. В этом вопросе можно понять Иран, который решил не отдавать черные ящики Украине, которую считает «американской территорией»." - Сообщает Телеграм-канал Легитимный.



Не понятно, как теперь Киев собирается проводить расследование.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что "не стоит стесняться" поддерживать США, особенно в политическом плане. Об этом он сообщил в Facebook.

"Никто не призывает, да и США не просят убегать и что-то по этому поводу делать (тем более в военном плане), но политически мы должны однозначно быть на стороне Соединенных Штатов. На сегодняшний день отношения с США являются крупнейшей внешнеполитической ценностью Украины", – написал нардеп.

По его словам, ни одна другая страна не дает Украине "столь важную и объемную помощь в войне" и для развития и усиления обороны.

"И это не только сотни миллионов долларов США (а суммарно – миллиарды), но и важный политический и психологический месседж, который сдерживает оппонентов и поощряет друзей. Мы не можем рассчитывать больше ни на какое другое государство мира в вопросах сдерживания российской агрессии против нас и в мире в целом", – заявил Яременко.

Он подчеркнул, что только США способны "действенно препятствовать планам" остановить транзит энергоносителей по территории Украины, что позволит избежать убытков на миллиарды долларов.

Депутат отметил, что близкие отношения с США яляются не только вопросом «ценностных ориентиров», но и выгодны Украине. Он добавил, что отношения страны со Штатами сейчас осложнены, к чему Украина непричастна. "Тем более сейчас самое время четко и однозначно заявить, что Украина – это партнер, который умеет действовать из расчета, но который способен быть верным и последовательным", – написал Яременко.

При этом он назвал набег на военную инфраструктуру США актом войны и агрессии. По словам нардепа, такое мнение разделяет и украинская власть.

"И Соединенные Штаты должны быть четко проинформированы, что именно так в Украине воспринимают события, которые разворачиваются. И исходя именно из такого понимания ситуации Украина будет выстраивать свою реальную политику", – отметил он.

Яременко заявил, что нет никаких "сторон", которые должны воздерживаться от эскалации.

"Есть дружественное государство, против которого совершен акт агрессии", – подчеркнул он.

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