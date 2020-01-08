Сводка Новостей
- Национальное радио Украины "порадовалось": "слава Господу, там было всего 15 украинцев"
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|Национальное радио Украины "порадовалось": "слава Господу, там было всего 15 украинцев"
|08.01.2020 14:34
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На украинском Национальном радио заявили - "слава Господу, там было только 15 украинцев". Об этом рассказал известный блогер и общественно-политический деятель Анатолий Шарий.
Украина готова поддерживать и помогать семьям украинцев, которые погибли в результате катастрофы самолета в Иране. Об этом сообщили в
Отмечается, что Украина также готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности, Чикагской конвенции.
Власти Ирана заявили, что не будут передавать самолетостроительной компании Boeing черные ящики, найденные на месте крушения украинского самолёта.
Вокруг этого уже разгоняют конспирологию - мол, раз не отдают, то есть что скрывать.
Напомним, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. Президент Владимир Зеленский написал, что все, кто находился на борту, погибли.
По предварительным данным, в самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.