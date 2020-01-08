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|В УПЦ помолились об упокоении погибших в авиакатастрофе под Тегераном
|08.01.2020 15:12
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В день памяти Собора Пресвятой Богородицы представители УПЦ вознесли заупокойные молитвы о погибших при крушении самолета МАУ.
8 января 2020 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, совершая Божественную литургию в столичном храме в честь Рождества Христова, помолился об упокоении погибших украинцев в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном. Об этом сообщили на странице УПЦ в
Также, по сообщению пресс-службы УПЦ в