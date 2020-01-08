В Москве приносят цветы к посольству Украины из-за крушения самолета МАУ в Иране, при котором погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Об этом сообщает LIFE .

У здания посольства люди кладут цветы на асфальт.

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