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|К посольству Украины в Москве начали нести цветы
|08.01.2020 15:31
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В Москве приносят цветы к посольству Украины из-за крушения самолета МАУ в Иране, при котором погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Об этом сообщает
У здания посольства люди кладут цветы на асфальт.
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