 К посольству Украины в Москве начали нести цветы - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
К посольству Украины в Москве начали нести цветы
08.01.2020 15:31

В Москве приносят цветы к посольству Украины из-за крушения самолета МАУ в Иране, при котором погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Об этом сообщает LIFE.

К посольству Украины в Москве начали нести цветы

У здания посольства люди кладут цветы на асфальт.

 

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->