Сегодня утром президент Владимир Зеленский заявил, что из-за аварии украинского "Боинга" он возвращается в Украину.

Но до сих пор нет официальной информации - вернулся ли он.

При этом утром из Маската (Оман) вылетел борт, который связывают с Виктором Медведчуком.

Из-за чего по телеграмм-каналам и по соцсетям стала разгоняться версия, что Зеленский якобы вылетел из Омана на борту Медведчука.

В тоже время, по данным "Страны" , это не так. На этом борту Зеленского не было.

"Зато наше внимание привлёк другой борт, который стоит в полётном плане. Это самолёт для бизнес-поездок Bombardier Global Express 6000. Год выпуска 2014. Оператор - Vista Jet (Мальта). Бортовой номер 9H-VJN, номер рейса VJT861. Запланированное время вылета из Маската 18:30 по Киеву. Полетное время: 7:30. Примерное время прибытия 02:10 уже 09 января в Жуляны. Предположительно Зеленский прилетит именно на нем. По данным источников на рынке авиаперевозок, стоимость чартера у данной компании на данном самолете составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) до 100 тысяч (если прилетел пустой умышленно под заказ)." - Заявляет издание.

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