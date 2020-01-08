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|СМИ узнали, что Зеленский вернётся с моря только сегодня ночью
|08.01.2020 20:29
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Сегодня утром президент Владимир Зеленский заявил, что из-за аварии украинского "Боинга" он возвращается в Украину.
Но до сих пор нет официальной информации - вернулся ли он.
При этом утром из Маската (Оман) вылетел борт, который связывают с Виктором Медведчуком.
Из-за чего по телеграмм-каналам и по соцсетям стала разгоняться версия, что Зеленский якобы вылетел из Омана на борту Медведчука.
В тоже время, по данным