 Все на море, а Баканов на лыжах: главу СБУ заметили на горнолыжном курорте Франции - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Все на море, а Баканов на лыжах: главу СБУ заметили на горнолыжном курорте Франции
08.01.2020 20:47

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили 8 января на горнолыжном курорте Мерибель во Франции. Соответствующие фото обнародовал журналист программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») Михаил Ткач в Facebook.

Все на море, а Баканов на лыжах: главу СБУ заметили на горнолыжном курорте Франции

По информации журналиста, глава СБУ остановился там в апарт-отеле Résidence Pierre & Vacances Les Ravines.

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