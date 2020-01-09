Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с катастрофой пассажирского самолета Boeing 737 украинской авиакомпании в Иране 8 января. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Уважаемые украинцы! Утро 8 января 2020 стало черной страницей в истории и Украины, и только мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкин, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхны, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк. Их семьям государство предоставит всю необходимую помощь. 9 января объявлено днем ​​национального траура. Я также выражаю соболезнования семьям других погибших. Известно, что это граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран.

Президент ожидает, что украинские специалисты, которые сегодня, 9 января, в 3:30 часов прибыли в Иран, будут подключены к работе комиссии, в частности по расшифровке записей "черных ящиков".

В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты - представители СНБО, Службы безопасности Украины, ДСНС, Минобороны, министерств иностранных дел, внутренних дел и других государственных учреждений. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев.

"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное общество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинской Боинга-737", - отметил глава государства.

Зеленский призвал украинских граждан воздержаться от посещения этого региона. Также он попросил воздерживаться от информационных манипуляций в стремлении установить истину до того, как будут обнародованы официальные результаты комиссии по расследованию катастрофы Boeing 737.

"Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех - особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, - воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий", - отметил президент.

Он убежден, что трагедия с крушением лайнера должна научить всех и каждого гражданина Украины, и каждый мирового лидера ценить человеческие жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский в международном аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт "Борисполь", чтобы почтить память жертв трагедии. Там президент возложил цветы к фотографиям погибших", - отмечается в сообщении.

Сегодня Оперативный штаб представил отчет президенту о ходе расследования причин крушения украинского самолета Boeing 737. На рабочем совещании президента, премьера, секретаря СНБО, министров обороны и иностранных дел решили, что не стоит манипулировать информацией об аварии Boeing 737, пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии.

9 января 2020 года объявлено днем ​​траура в Украине в связи катастрофой самолета Boeing 737 в Тегеране. Соответствующий указ №1/2020 президент Украины Владимир Зеленский подписал по результатам рабочего совещания, посвященного трагедии, как стало известно из сообщения пресс-службы Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 днем ​​траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран)", - говорится в сообщении.

Для чествования памяти погибших должны быть приспущены государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а программы теле- и радиопередач откорректированы в соответствии с указом президента.

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