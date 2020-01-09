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|Истина будет установлена, манипуляций быть не должно. Зеленский обратился к нации
|09.01.2020 09:12
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с катастрофой пассажирского самолета Boeing 737 украинской авиакомпании в Иране 8 января. Об этом сообщает
Он подчеркнул, что приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран.
Президент ожидает, что украинские специалисты, которые сегодня, 9 января, в 3:30 часов прибыли в Иран, будут подключены к работе комиссии, в частности по расшифровке записей "черных ящиков".
В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты - представители СНБО, Службы безопасности Украины, ДСНС, Минобороны, министерств иностранных дел, внутренних дел и других государственных учреждений. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев.
Зеленский призвал украинских граждан воздержаться от посещения этого региона. Также он попросил воздерживаться от информационных манипуляций в стремлении установить истину до того, как будут обнародованы официальные результаты комиссии по расследованию катастрофы Boeing 737.
Он убежден, что трагедия с крушением лайнера должна научить всех и каждого гражданина Украины, и каждый мирового лидера ценить человеческие жизни.
Президент Украины Владимир Зеленский в международном аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Сегодня Оперативный штаб представил отчет президенту о ходе расследования причин крушения украинского самолета Boeing 737. На рабочем совещании президента, премьера, секретаря СНБО, министров обороны и иностранных дел решили, что не стоит манипулировать информацией об аварии Boeing 737, пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии.
9 января 2020 года объявлено днем траура в Украине в связи катастрофой самолета Boeing 737 в Тегеране. Соответствующий указ №1/2020 президент Украины Владимир Зеленский подписал по результатам рабочего совещания, посвященного трагедии, как стало известно из сообщения пресс-службы Офиса президента.
Для чествования памяти погибших должны быть приспущены государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
Развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а программы теле- и радиопередач откорректированы в соответствии с указом президента.