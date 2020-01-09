Потерпевший в Иране крушение лайнер "Боинг 737" "Международных авиалиний Украины" перед катастрофой сделал разворот и возвращался в аэропорт. Об этом говорится в предварительном выводе Организации гражданской авиаци

"Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся", - сказано в отчете. Там же говорится, что никаких сообщений о необычных обстоятельствах полета экипаж самолета не отправлял.

Кроме того, в отчете сообщается, что самолет загорелся еще до того, как столкнулся с землей:

"Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу".

Как сообщает Телеграм-канал Легитимный ночью, после возвращения из Омана, президент Зеленский проводил совещание, на котором рассматривалась версия теракта:

"В Офисе Президента провели ночное совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая произошла 8 января в Тегеране.

Источник сообщает, что в ходе расследования всю информацию будут лично передавать президенту и Офису Президента. МИД с этого момента будет согласовывать с ОП все свои официальные публикации по этой теме, чтобы не произошло очередного «зашквара».

Зеленский распорядился оказать семьям, потерявшим своих родных в этой трагедии гражданам Украины, всю необходимую помощь.

На совещании обсуждалась версия, что на борту самолета МАУ мог произойти теракт или самолет был сбит с земли с помощью ЗРК. На этот счет докладывали военные." - Говорится в сообщении.

Версия крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737-800 вследствие попадания ракеты иранских ПВО, находит свое первое подтверждение. Об этом заявил политический аналитик Андрей Головачев.

"В Twitter появилась фотография фрагмента ракеты, используемой российско-зенитным комплексом «Тор-М1». Такие комплексы Россия поставляла Ирану до 2007 года, и они, в том числе, входят в систему противовоздушной обороны Тегерана. Фотографию разместил в Twitter пользователь Ашхан Монфаред. О себе он пишет, что живет в американском штате Калифорния, а фото, якобы, прислал ему с места крушения украинского самолета иранский журналист." - Заявил Андрей Головачев.

Момент крушения самолета "Международных авиалиний Украины", которое произошло 8 января в Иране, попал в объектив камеры наблюдения.

На ранее опубликованном видео падения Boeing 737-800 видно, что возгорание на самолете произошло еще до падения на землю.

На новом видео заметно, как в темноте резко вспыхивает свет, после чего по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки.

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