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|Иранские СМИ имеют свою версию теракта с украинским Boeing 737 и это не "российская ракета"
|09.01.2020 15:03
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Иран для участия в расследовании авиакатастрофы МАУ направил официальные приглашения представителям США и других стран. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает пресс-служба
По его словам, иранское следствие в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции предложило всем странам направить свои команды специалистов для участия в расследовании. Данный документ предусматривает, что в расследовании авиакатастрофы могут участвовать государство, на территории которого произошел случай, страна-оператор самолета, страна производителя и др.
Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) мог быть уничтожен беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), принадлежащим США. Американцы могли перепутать гражданский борт с самолетом правительства Ирана, который был их целью в связи с ночным нападением на военные базы. Об этом сообщает портал
В Иране уже заявили, что, скорее только, причиной крушения стали технические неполадки. Однако источник между иранских военных заявил, что самолет мог быть сбит американским дроном.
По его словам, США начали охоту на все руководство Ирана, включая руководство Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сотрудников Министерства обороны страны и МИД.
Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал теракт, столкновение с другим летающим объектом, взрыв двигателя и поражения самолета российской зенитной ракетой ЗРК главными версиями авиакатастрофы в Иране.