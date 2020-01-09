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|Яка країна – такі й герої
|09.01.2020 21:52
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Торік, 8 січня 2019 року, офіційне Інтернет-представництво президента України повідомило, що
Напевно, Вселенський патріарх Варфоломій, був дуже здивований, що в церкві, головою якої він є і частині якої (Київській митрополії) видав Томос про самоврядування, завівся ще один патріарх.
Тож не дивно, що Фанар не пустив Філарета на презентацію Томосу в Стамбулі 5 січня 2019. А раніше, 14 грудня 2018 року, грецьке видання orthodoxia.info, яке наближене до Фанара й віддзеркалює точку зору Вселенського патріарха, обуреного поведінкою самозваного «патріарха»,
Обурення Фанара поведінкою Філарета було цілком природним, оскільки в жовтні 2018 року Вселенський патріарх зняв з колишнього митрополита Київського анатему, накладену в 2008 році Архієрейським собором Російської православної церкви, і попередні заборони в служінні та відновив у сані лише заради того, щоби Філарет приєднався до створення Київської митрополії Константинопольської церкви. На чолі цієї відновленої Київської митрополії, якій Вселенський патріарх 5 січня 2019 року вручив Томос про автокефалію, Фанар, на вимогу Філарета, погодився поставити багаторічного секретаря Філарета і його найближчого соратника Епіфанія (Думенка). Але це не заважало Філарету принижувати Варфоломія, публічно з’являтись у куколі – білій шапці московських патріархів і проводити богослужіння патріаршим чином.
Історія – це наймудріша жінка. З часом вона дасть оцінку тим церковним скандалам, що буяли в Україні впродовж 2018-2019 років, і дійде остаточного висновку, що ж це було: черговий епізод національно-визвольної боротьби українського народу в бездарному виконанні 5-го президента чи передвиборна сделка Порошенка. Але можна не сумніватись, що історики майбутнього зламають чимало копій, обговорюючи непересічну постать Філарета та його роль у новітній історії України.
На той час Філарет був уособленням ненависті до всього українського. Не становило таємниці, що Філарет писав доноси в КДБ і навіть організовував затримання дисидентів прямо в стінах Володимирського собору, що разом зі своєю дружиною мадам Родіоновою нещадно цькував попів за спроби проголосити проповідь українською мовою, що за допомогою ЦК КПРС та КДБ намагався посісти престол Московського патріарха.
Тож не дивно, що десятки тисяч людей вийшли на площу, блокуючи браму Софійського собору, щоби не допустити Філарета в національну святиню, депутати Верховної Ради на чолі з В’ячеславом Чорноволом кидались під колеса автомобіля, на якому прибув Філарет («Антонову» довелось залазити в Собор через смітник), а над Києвом лунало «Геть московського попа!».
Власне, подальший церковний розкол після Харківського собору в травні 1992 року був спричинений виключно тим, що українські священники не захотіли лягати під Філарета, який пив з них кров і гроші з 1966 року. І можна лише гадати, як би скалась історія України, якби Філарет був обраний Московським патріархом.
По смерті Пимена Філарет негайно переїхав до Москви, а його армия Євгенія Петрівна Родіонова, яка наганяла страх на увесь екзархат, милувала та карала священників, пересувала з катедри на катедру єпископів і якій усі українські попи були зобов’язані цілувати руки, вже спакувала речі та сиділа на валізах на вулиці Пушкінській, також готуючись до переїзду.
Незадовго до Архієрейського Собору, на якому мали відбутись вибори нового предстоятеля РПЦ, Філарет відправився до Анатолія Лук’янова, обраного в березі 1990 року головою Верховної Ради СРСР, з тим, щоби той переговорив з президентом Радянського Союзу Михайлом Горбачовим на предмет забезпечення результатів виборів. Власне, усі архієреї РПЦ були свого часу завербовані Комітетом державної безпеки, точніше, саме КДБ добирав кандидатури єпископів і митрополитів з числа своєї агентури, тому й результат голосування мав вирішуватись у будинку на Луб’янській площі в Москві.
А потім, 7 червня 1990 року, був Собор, де на виборах Михайло Денисенко посів лише третє місце – після Олексія Рідігера та Віктора Сабодана…
Загальновідомо, що історія не має умовного способу. Але хто зна – якби Лук’янов (до речі, він помер наступного дня після присвоєння «Антонову» звання «Герой України») не відмовив би Філарету в допомозі, можливо й досі на чолі Московського патріархату перебував би лютий україноненависник, про якого В’ячеслав Чорновіл у січні 1992 року заявив з трибуни Верховної Ради наступне:
Але трапилось так, як трапилось, і тепер ось маємо Героя України, який стільки років віддав боротьбі з українською мовою та українською культурою.
На момент складання цього донесення 29-річний агент «Антонов», себто Денисенко Михайло Антонович, обіймав посаду інспектора Київської духовної семінарії (до речі, вже за місяць по тому, 12 липня 1958 року, він буде зведений у сан архімандрита й очолить цей навчальний заклад)