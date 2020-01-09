Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что по разведданым из нескольких источников украинский самолет был случайно сбит Ираном.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близко Тегерана сбила иранская ракета. Об этом 9 января во время брифинга, который транслировал CBC News , сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки.

" Данные указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Эта новая информация усиливает потребность в тщательном расследовании инцидента. Канада работает со своими союзниками, чтобы обеспечить тщательное и достоверное расследование для установления причин этой роковой катастрофы", - сказал Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", включая канадскую разведку.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сказано на сайте президента Украины .

Глава Украинского государства выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время катастрофы самолета в иранском городе Тегеран.

"Это - ужасная трагедия и наша общая боль", - подчеркнул Зеленский.

Также президент заверил Джастина Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

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