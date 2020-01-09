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|Украинский самолет был случайно сбит Ираном. Премьер Канады Трюдо
|09.01.2020 22:10
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Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что по разведданым из нескольких источников украинский самолет был случайно сбит Ираном.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близко Тегерана сбила иранская ракета. Об этом 9 января во время брифинга, который транслировал
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сказано на
Глава Украинского государства выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время катастрофы самолета в иранском городе Тегеран.
Также президент заверил Джастина Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.