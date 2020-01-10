Президент Зеленский отреагировал на версию о том, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой. Заявил, что она не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Призвал США, Канаду и Великобританию предоставить данные и доказательства своих заявлений.

"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" продолжает работу. Украинские специалисты вовлечены в этот процесс.

Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями.

Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной.

Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде только правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин. Днем поговорю о ходе расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео.

Наша цель - установить бесспорную истину." - Заявил Зеленский.

Мы считаем это обязанностью только международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов."