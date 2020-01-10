Официальный Тегеран прокомментировал слова западных лидеров, которые убеждены, что украинский самолет был сбит непреднамеренно ракетой. В частности, их слова были названы психологическим ходом Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии. Он отрицает обвинения США и других стран в том, что иранские ракеты могли стать причиной крушения украинского самолета Boeing 737.

"Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных", − сказал Рабии. Он убежден, что, продвигая свою версию случившегося, Вашингтон преследует собственные цели.

Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также опроверг возможность ракетного удара по потерпевшему крушение самолету.

Официальный представитель МИД Исламской республики Иран Аббас Мусави попросил предъявить доказательства версии о причастности его страны к крушению украинского Boeing. Об этом передает РИА "Новости" .

Аббас попросил Канаду и другие страны поделиться информацией об авиакатастрофе 8 января под Тегераном. Таким образом он ответил на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона о том, что лайнер мог быть сбит иранской ракетой.





"Иран просит премьер-министра Канады и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие в Иране", - сказал Мусави.

Президент Зеленский отреагировал на версию о том, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой. Заявил, что она не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Призвал США, Канаду и Великобританию предоставить данные и доказательства своих заявлений:

"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" продолжает работу. Украинские специалисты вовлечены в этот процесс. Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде только правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин. Днем поговорю о ходе расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео. Наша цель - установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью только международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов."

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