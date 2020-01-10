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- Зеленский потребовал доказательства того, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой
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|Иран потребовал предоставить доказательства, что это они сбили украинский Boeing 737
|10.01.2020 09:56
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Официальный Тегеран прокомментировал слова западных лидеров, которые убеждены, что украинский самолет был сбит непреднамеренно ракетой. В частности, их слова были названы психологическим ходом Соединенных Штатов Америки.
Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии. Он отрицает обвинения США и других стран в том, что иранские ракеты могли стать причиной крушения украинского самолета Boeing 737.
Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также опроверг возможность ракетного удара по потерпевшему крушение самолету.
Официальный представитель МИД Исламской республики Иран Аббас Мусави попросил предъявить доказательства версии о причастности его страны к крушению украинского Boeing. Об этом передает
Аббас попросил Канаду и другие страны поделиться информацией об авиакатастрофе 8 января под Тегераном. Таким образом он ответил на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона о том, что лайнер мог быть сбит иранской ракетой.
Президент Зеленский