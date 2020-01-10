Сводка Новостей
- Татьяна Черновол назвалась "ветераном трёх революций" и объявила подготовку к новой. Видео
- Что общего между MH 17 и упавшим «боингом» под Тегераном?
- Иран потребовал предоставить доказательства, что это они сбили украинский Boeing 737
- Зеленский потребовал доказательства того, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой
- Зеленский назван Канаду Канадийщиной
|Что общего между MH 17 и упавшим «боингом» под Тегераном?
|10.01.2020 10:34
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История с крушением украинского «боинга» под Тегераном имеет поразительно много общего со сбитым малазийским «боингом» MH 17 над Украиной. При этом схожесть имеет очень много политико-фоновых идентичностей и конечного выгодополучателя от трагедии.
Но это все технико-статистические вводные. Куда интереснее посмотреть на фон, сопровождавший эти катастрофы.
Все это влекло за собой многочисленные жертвы между мирного населения. И в информационном плане Украине эту кампанию очень здорово проигрывала. Вот смотрите. Уже был скандал с обстрелом украинскими ВВС Луганской ОГА (8 трупов).
Чуть позже ВВС обстреляли Станицу Луганскую (больше 10 погибших). С другой стороны, ВСУ несут крупные имиджевые потери – сбитый ИЛ-76 (49 погибших десантников), крупные потери под Зеленопольем.
Но информационная картинка выходит все равно антиукраинская. Куча трупов гражданских против кучи трупов украинских военных. И впереди этих трупов намечается еще больше – ведь дальше идет подготовка к зачистке крупнейших Донецкой и Луганской агломераций.
Вот смотрим. Через несколько дней после сбитого «боинга» Рада просит мировое общество признать ЛДНР террористическими организациями. А это уже прямая заявка на то, что на востоке Украины идет не гражданский конфликт, а борьба с террористами и поддерживающими их внешней страной-агрессором. Такой себе аналог ливанской Хезболлы с внешней иранской поддержкой.
Дополнительно Россия получила новую порцию международных санкций, уже по-настоящему болезненных. Да и все последующие расследования авиакатастрофы постоянно определяют виновной исключительно Москву.
Теперь иранский случай. Упавший самолет опять оказался чертовски вовремя подоспевшей ложкой к обеду для американцев.
Смотрим на фон, предшествовавший падению «боинга». Американцы завалили Сулеймани. И в этой истории для мирового сообщества именно Вашингтон выглядел неадекватной стороной.
Мир поменялся и то, что американцам проходило 20 и 10 лет назад, сейчас воспринимается как дикость. Крепостные воротят носом даже в Европе. Это отлично видно по реакции мирового сообщества на убийство Сулеймани. Прямо американцев кроме британцев и израильтян вообще никто не поддержал. Китай вместе с РФ блокирует резолюцию Штатов по Ирану в ООН. А Евросоюз вообще приглашает главу МИД Ирана в Брюссель.
К тому же у американцев начались проблемы в регионе. Заксобрание Ирака потребовало вывода иностранных войск с территории страны. Это уже ставит легитимность пребывания международной коалиции в Ираке в скользкое положение. Русские с ослаблением Ирана теперь еще больше укрепляются в Сирии. И уже успели договориться с Анкарой по отмене ввода войск Турции в Ливию.
И вот тут появляется украинский «боинг». И он перекрывает весь негативный фон для Штатов. Появляются системные вбросы о ракете. Так это или нет, сейчас даже вторично. Информповестка идет в русле «террористической агрессии Ирана». И вот уже убийство Сулеймани не кажется где-то в Берлине или Париже таким уже диким. Ведь страна, которая сбивает на своей территории гражданские судна, пусть даже по ошибке, уже сама по себе неадекватна.
Выводы? Первый. Похоже, на «аэрбасах» летать таки безопаснее.
Второй. Уровень безопасности полета на «боинге» очень здорово повышается за счет наличия на борту граждан США.