Бывший депутат Верховной Рады Татьяна Черновол заявила, что могла возглавить избирательный список от "Батькивщины" во время парламентских выборов 2014 года, но отказала лидеру политсилы Юлии Тимошенко. Об этом она сообщила в своем видеообращении в Facebook.

На видео Черновол позирует в красном платье и с единственным в стране, по ее словам, наградным автоматом, подаренным ей ее покойным мужем перед смертью на Донбассе. Как она объяснила в видео, глава МВД Арсен Аваков разрешил ей легализовать оружие.

"Не обошлось без политики. Когда я попросила [Арсена] Авакова легализовать мой автомат, министр пошел мне навстречу. Потому что тогда был мой политически "звездный" час. Меня разрывали Тимошенко и [Арсений] Яценюк", — заявила Черновол.

По ее словам, Тимошенко хотела, чтобы Черновол возглавила на парламентских выборах список "Батькивщины", а кандидатура Надежды Савченко появилась якобы после ее отказа.

Также, по ее словам, "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка "тянул" ее в первую пятерку своего списка.

В конце видео экс-депутат заявила, что Украину ждет новая революция и она готова дать советы революционерам.

"Но хватит про автомат. На самом деле, моя цель – сделать цикл видео. Что-то вроде советы революционерам. Я ветеран трех революций и скоро нас ждет новая. Безусловно, ждет. Потому что я верю в украинский народ, который всегда выходил на Майдан за Независимость. Еще немного, и люди осознают ошибку, принятую на прошлых выборах, когда бессознательно привели к власти партию капитуляции перед Россией", - заявила она.

Как отметила Черновол, революция для нее - "средство отстранить от власти в Украине не государственников, а тех, кто готов "слить" Украину под Россию". "А к чему тут автомат? А автомат для врагов. Решаем внутригосударственные проблемы, но всегда ловим в прицел Путина", - подытожила она.

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