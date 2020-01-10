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|Иран в принципе не рассматривает вариант попадания ракеты в Boeing-737
|10.01.2020 12:24
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Иран утверждает, что крушение украинского самолета Boeing-737 не связано с возможным попадания в него ракеты. Об этом сообщает
Глава Авиационной организации Ирана Али Абедзаде заявил, что нельзя комментировать причину крушения самолета, пока не будут расшифрованы черные ящики. Он заявил, что в самолет не попала ни одна ракета.
Он добавил, что из-за повреждений черных ящиков для их расшифровки необходимо специальное программное и аппаратное обеспечение.
Также он заявил, что "никто не возьмет ответственность" за то, что украинский самолет якобы сбила ракета.
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, по данным разведки Канады и союзников страны, украинский самолет в Иране сбила ракета.
Напомним, 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании "МАУ". На борту судна находились 177 человек.