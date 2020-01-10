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|ПЦУ "нагло и цинично финансирует РПЦ и Кремль". Эксперт
|10.01.2020 13:01
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Представители Православной Церкви Украины покупают церковный инвентарь в российском Софрино. Как выяснили журналисты
Об этом сообщил блоггер Александр Вознесенский на своей странице в
Он отметил, что «некоторые иерархи ПЦУ скупаются в Софрино, рассказывая при этом, что покупая товары в РФ вы покупаете российские пули для украинских солдат.
В сообщении отмечается, что, таким образом, ПЦУ отоваривается у РПЦ.
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