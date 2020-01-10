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Вакарчука застукали на пляжах Таиланда
10.01.2020 14:35

Лидера партии "Голос" и украинского музыканта Святослава Вакарчука засняли на пляже в Таиланде. Фото появилось в Telegram-канале Portnov.

 

Вакарчука застукали на пляжах Таиланда

"Какой самолет, какой Иран?

 

Оно возле Таиланда на островах отдыхает", - говорится в сообщении.

Также в Telegram-канале появилась фотография со Святославом Вакарчуком, который отдыхает на диком пляже.

 

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