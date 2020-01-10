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|Вакарчука застукали на пляжах Таиланда
|10.01.2020 14:35
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Лидера партии "Голос" и украинского музыканта Святослава Вакарчука засняли на пляже в Таиланде. Фото появилось
Также в Telegram-канале появилась фотография со Святославом Вакарчуком, который отдыхает на диком пляже.