Лидера партии "Голос" и украинского музыканта Святослава Вакарчука засняли на пляже в Таиланде. Фото появилось в Telegram-канале Portnov.

"Какой самолет, какой Иран? Оно возле Таиланда на островах отдыхает", - говорится в сообщении.

Также в Telegram-канале появилась фотография со Святославом Вакарчуком, который отдыхает на диком пляже.

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