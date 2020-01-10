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|Больше не единая: Филарет отозвал подпись под документом «Собора», давшего старт созданию ПЦУ
|10.01.2020 14:54
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10 января 2020 года глава УПЦ КП Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением так называемого «поместного собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» от 15 декабря 2018 года о ликвидации возглавляемой им структуры.
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