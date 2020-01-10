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|У Зеленского решили уволить главного таможенника Нефёдова
|10.01.2020 15:12
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В ОП Зеленского принято решение об освобождении от занимаемой должности руководителя таможни Максима Нефедов. Об этом заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук.