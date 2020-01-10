В ОП Зеленского принято решение об освобождении от занимаемой должности руководителя таможни Максима Нефедов. Об этом заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Кабмина уже поставлена задача немедленно найти юридический механизм реализации этого решения.

Такое решение принято в связи с катастрофическим убыванию поступлений в госбюджет от работы таможни!" - Говорится в сообщении.

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