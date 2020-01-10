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У Зеленского решили уволить главного таможенника Нефёдова
10.01.2020 15:12

В ОП Зеленского принято решение об освобождении от занимаемой должности руководителя таможни Максима Нефедов. Об этом заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

У Зеленского решили уволить главного таможенника Нефёдова

"Кабмина уже поставлена задача немедленно найти юридический механизм реализации этого решения.
 

 

Такое решение принято в связи с катастрофическим убыванию поступлений в госбюджет от работы таможни!" - Говорится в сообщении. 

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