 Зеленский обсудил катастрофу Boeing 737 в Тегеране с представителями посольства США в Украине - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский обсудил катастрофу Boeing 737 в Тегеране с представителями посольства США в Украине
10.01.2020 15:30

Президент Украины Владимир Зеленский получил от представителей США важные данные, которые касаются катастрофы Boeing 737 в Тегеране. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на своей странице в Twitter. 

 

Зеленский обсудил катастрофу Boeing 737 в Тегеране с представителями посольства США в Украине

 

Зеленский и Пристайко встретились с руководительницей посольства США в Украине Кристиной Квин.

 

Он добавил, что в 15:00 состоится разговор Зеленского и госсекретаря США Майка Помпео.

Напомним, 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании "МАУ". На борту судна находилось 177 человек. Все они погибли.

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