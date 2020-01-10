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- Зеленский обсудил катастрофу Boeing 737 в Тегеране с представителями посольства США в Украине
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|Зеленский обсудил катастрофу Boeing 737 в Тегеране с представителями посольства США в Украине
|10.01.2020 15:30
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Президент Украины Владимир Зеленский получил от представителей США важные данные, которые касаются катастрофы Boeing 737 в Тегеране. Об этом заявил министр иностранных дел
Напомним, 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании "МАУ". На борту судна находилось 177 человек. Все они погибли.