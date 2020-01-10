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|СБУ рассматривает две приоритетные версии причин авиакатастрофы под Тегераном - попадание ракеты ЗРК и теракт. Баканов
|10.01.2020 20:09
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Служба безопасности Украины рассматривает как приоритетные версии авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране совершение террористического акта и попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса, заявил руководитель СБУ Иван Баканов.
Что касается версии теракта, то эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует.
Глава СБУ напомнил, что была сформирована отдельная следственная группа украинской спецслужбы, которая сейчас эффективно работает в Иране. Представители Службы присутствовали на совещаниях и встречах президента с международными партнерами.
Отдельно он призвал граждан более осторожно относиться к распространению непроверенных данных о трагедии.