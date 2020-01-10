На сайте президента Украины размещена петиция, автор которой призывает объявить войну Ирану, если подтвердится версия о том, что украинский «Боинг» был сбит над Тегераном иранской ракетой. За сутки обращение поддержало более 88 человек. «Провести консультации со всеми странами, в которых есть погибшие пассажиры с данного лайнера, признать факт сбития гражданского самолета авиакомпании МАУ-актом внешней агрессии против государства Украины и поручить СНБО Украины подготовить план адекватного ответа (экономического, вероятно и военного) на данную агрессию!», — говорится в петиции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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