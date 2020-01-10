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|От Зеленского потребовали объявить войну Ирану
|10.01.2020 20:28
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На сайте президента Украины размещена петиция, автор которой призывает объявить войну Ирану, если подтвердится версия о том, что украинский «Боинг» был сбит над Тегераном иранской ракетой. За сутки