Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил бывшего народного депутата Виктора Чумака заместителем генпрокурора - главным военным прокурором вместо Анатолия Матиоса. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь ст. 9 закона Украины "О прокуратуре", 11 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 2 сентября Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности замгенпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение". Был народным депутатом Украины VII и VIII созывов, состоял в парламентском комитете по предотвращению коррупции.

В 2004—2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

В 2012 году был избран народным депутатом от партии «УДАР Виталия Кличко». Возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

2012-2014 гг. – возглавлял Комитет ВР по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. 2014 г. – заместитель главы Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. С 2017 г. становится лидером гражданского движения "Хвыля".

Также Чумак участвовал в "прорыве" экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили через польско-украинскую границу.

В 2014 году принял участие во внеочередных парламентских выборах, баллотировался от партии «Блок Петра Порошенко». Был заместителем главы парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, членом межпарламентского совета Украина-НАТО.

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