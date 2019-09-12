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|Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором
|12.09.2019 13:49
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил бывшего народного депутата Виктора Чумака заместителем генпрокурора - главным военным прокурором вместо Анатолия Матиоса. Об этом сообщается на
Как сообщалось, 2 сентября Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности замгенпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение". Был народным депутатом Украины VII и VIII созывов, состоял в парламентском комитете по предотвращению коррупции.
В 2004—2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.
В 2012 году был избран народным депутатом от партии «УДАР Виталия Кличко». Возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
2012-2014 гг. – возглавлял Комитет ВР по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. 2014 г. – заместитель главы Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. С 2017 г. становится лидером гражданского движения "Хвыля".
Также Чумак участвовал в "прорыве" экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили через польско-украинскую границу.
В 2014 году принял участие во внеочередных парламентских выборах, баллотировался от партии «Блок Петра Порошенко». Был заместителем главы парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, членом межпарламентского совета Украина-НАТО.