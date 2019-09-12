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Зеленский разжаловал "великих" дипломатов Арьева и Герасивова - нет оснований
12.09.2019 14:08

Президент Украины Владимир Зеленский лишил Владимира Арьева и Артура Герасимова высших дипломатических рангов, которые им присвоил экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом говорится в тексте указа, который опубликован на сайте президента. 

Зеленский разжаловал "великих" дипломатов Арьева и Герасивова - нет оснований

Своим указом Зеленский лишил Арьева и Герасимова дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла. 

"Отменить как такие, которые выданы безосновательно: приказ Президента Украины от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, которая касается присвоения дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла В.Арьеву и А.Герасимову; приказ Президента Украины от 19 мая 2019 года № 298 "О присвоении дипломатического ранга", - говорится в тексте указа. 

При этом Зеленский отметил, что присвоение дипломатических рангов было безосновательным.

Ранее сообщалось, в мае этого года Петр Порошенко присвоил осторожный ранг Чрезвычайного и Полномочного посла председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву, заместителю министра иностранных дел Егору Божко, председателю постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также послу Украины в Греции Сергею Шутенко.

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