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|Зеленский разжаловал "великих" дипломатов Арьева и Герасивова - нет оснований
|12.09.2019 14:08
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Президент Украины Владимир Зеленский лишил Владимира Арьева и Артура Герасимова высших дипломатических рангов, которые им присвоил экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом говорится в тексте указа, который опубликован на
Своим указом Зеленский лишил Арьева и Герасимова дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла.
При этом Зеленский отметил, что присвоение дипломатических рангов было безосновательным.
Ранее сообщалось, в мае этого года Петр Порошенко присвоил осторожный ранг Чрезвычайного и Полномочного посла председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву, заместителю министра иностранных дел Егору Божко, председателю постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также послу Украины в Греции Сергею Шутенко.