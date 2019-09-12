Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Битва за штаны: Рада планирует 11 сентября рассмотреть законопроекты о конфискации незаконного имущества и приватизации
12.09.2019 14:26

Верховная Рада намерена рассмотреть 11 сентября президентский законопроект о конфискации незаконных активов чиновников, повысить штрафы за перегруженные фуры и проект закона о приватизации государственного и муниципального имущества.

Битва за штаны: Рада планирует 11 сентября рассмотреть законопроекты о конфискации незаконного имущества и приватизации

Об этом свидетельствует план работы ВРУ на пленарную среду, опубликованный на сайте парламента.

Народные избранники планируют начать работу с обсуждения президентского и двух альтернативных законопроектов о конфискации незаконных активов высокопоставленных чиновников.

Потом решат, повышать ли штрафы за перегруженные фуры.

"Доброе утро, народные депутаты. 
 

 

Поскольку вы не читаете законы, за которые голосуете, а оно и не надо, просто подпишитесь на мою страницу. 
 

 

Итак, сегодня на повестке дня закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение. 
 

 

Согласно проекту, преступниками являются все депутаты и прочие публичные деятели, у которых сумма их активов превышает сумму их официальных доходов. То есть если вы, например, сотрудник Офиса президента или министр и получаете в конверте 5 тыс долларов, а по бумагам 32 тыс грн, то вы - преступник.

 

Как НАБУ будет испытывать? По активам. Сен-Тропе, брендовые сумки и прочие прекрасные вещи, которые так любят наши папарацци. Подарки в форме отдыха тоже считаются активами. 
 

 

Что делать? Самые умные из вас попытаются обойти нормы этого закона через первую декларацию.

 

Типа вы первый раз на госслужбе и все активы вы заработали до мандата, как свадебный фотограф, например.

 

Поэтому если вы гол как сокол, -  со старта врите.

 

Пишите все, о чем мечтаете 100 тыс долларов в кеше, картины, золотые коронки, что потом в теории вы сможете продать. 
 

 

Темник на завтра ждите утром." - Заявила заместитель главного редактора издания СТРАНА Светлана Крюкова. 

В первом чтении намерены рассмотреть законопроекты о приватизации государственного и муниципального имущества, о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине.

Также в плане работы несколько евроинтеграционных законопроектов.

У парламентариев будет возможность согласовать создание Единой государственной электронной системы в области строительства.

Рада планирует внести изменения в законодательство с целью защиты прав потребителей финансовых услуг, а также чтобы усовершенствовать процедуры проведения финансовой реструктуризации. Кроме того, намерены рассмотреть проект изменений в отношении представления единой отчетности с единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц, а также внести изменения в Налоговый кодекс в связи с этим.

Наконец, переименуют ряд населенных пунктов в Харьковской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Комментарии   

 
0 #2 Olive 12.09.2019 20:53
£$%& £$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%& £$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%&£$%&£$% &£$%& £$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%& £$%& <£$%&£$%& />£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$% &£$% &£$%&£$%&£$%&£$% &£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$% &£$%& £$%&£$%& <£$%&£$%& />£$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&. £$%&£$%& £$%&£$%&£$%&'£$ %&£$%& £$%&£$%&£$%&? £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%& £$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% & £$%& £$%&£$%&£$%& <£$%&£$%& /£$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$% &. £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&.<£$%&£$%& /><£$%&£$%& />£$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%&£$%&£$% &£$%& £$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%& £$%&://£$%&£$%&£$%&.£$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$% &/£$%&£$%&£$%&/2/£$%&://£$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$% &£$% &£$%&£$%&£$%&/£$%&£$%&£$%&£$% &£$%&.£$%&£$%&£$%&?£$%&£$%&£$%&=422679&£$%&£$%&=£$%&£$%&£$%&£$% &&£$%&£$%&=409125: £$%&://£$%&£$%&£$%&.£$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$% &/£$%&£$%&£$%&/2/£$%&://£$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$% &£$% &£$%&£$%&£$%&/£$%&£$%&£$%&£$% &£$%&.£$%&£$%&£$%&?£$%&£$%&£$%&=422679&£$%&£$%&=£$%&£$%&£$%&£$% &&£$%&£$%&=409125
Цитировать
 
 
0 #1 Indira 12.09.2019 19:50
£$%&£$%&£$%&£$% &£$%& £$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%& £$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%& £$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%& £$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%&£$%& <£$%&£$%& />£$%&£$%&£$%&£$% &£$%& £$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&. £$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%& £$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%& £$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%& £$%&£$%&£$%&£$% & <£$%&£$%& />£$%&£$%&£$%& (£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% & £$%& £$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%&…£$%&£$%&£$%&£$% &).<£$%&£$%& /><£$%&£$%& />£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%& £$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%& £$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%& <£$%&£$%& />£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &. £$%&£$%&£$%&£$% &£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&, £$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$% &£$%&!<£$%&£$%& /><£$%&£$%& />£$%&£$%& £$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &: £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$% & £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$% &: £$%&:/£$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&.£$%&4.£$%&£$%&£$%&£$% &£$%&/£$%&£$%&£$%&-£$%&£$%&£$%&/£$%&£$%&£$%&£$% &/£$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&/£$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&.£$%&£$%&£$%&?&&£$%&£$%&£$%&=1&£$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$% &=£$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$% &
Цитировать
 