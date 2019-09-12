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|Битва за штаны: Рада планирует 11 сентября рассмотреть законопроекты о конфискации незаконного имущества и приватизации
|12.09.2019 14:26
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Верховная Рада намерена рассмотреть 11 сентября президентский законопроект о конфискации незаконных активов чиновников, повысить штрафы за перегруженные фуры и проект закона о приватизации государственного и муниципального имущества.
Об этом свидетельствует
Народные избранники планируют начать работу с обсуждения президентского и двух альтернативных законопроектов о конфискации незаконных активов высокопоставленных чиновников.
Потом решат, повышать ли штрафы за перегруженные фуры.
В первом чтении намерены рассмотреть законопроекты о приватизации государственного и муниципального имущества, о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине.
Также в плане работы несколько евроинтеграционных законопроектов.
У парламентариев будет возможность согласовать создание Единой государственной электронной системы в области строительства.
Рада планирует внести изменения в законодательство с целью защиты прав потребителей финансовых услуг, а также чтобы усовершенствовать процедуры проведения финансовой реструктуризации. Кроме того, намерены рассмотреть проект изменений в отношении представления единой отчетности с единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц, а также внести изменения в Налоговый кодекс в связи с этим.
Наконец, переименуют ряд населенных пунктов в Харьковской, Одесской и Ивано-Франковской областях.
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