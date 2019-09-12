Верховная Рада намерена рассмотреть 11 сентября президентский законопроект о конфискации незаконных активов чиновников, повысить штрафы за перегруженные фуры и проект закона о приватизации государственного и муниципального имущества.

Об этом свидетельствует план работы ВРУ на пленарную среду , опубликованный на сайте парламента.

Народные избранники планируют начать работу с обсуждения президентского и двух альтернативных законопроектов о конфискации незаконных активов высокопоставленных чиновников.

Потом решат, повышать ли штрафы за перегруженные фуры.

"Доброе утро, народные депутаты.



Поскольку вы не читаете законы, за которые голосуете, а оно и не надо, просто подпишитесь на мою страницу.



Итак, сегодня на повестке дня закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.



Согласно проекту, преступниками являются все депутаты и прочие публичные деятели, у которых сумма их активов превышает сумму их официальных доходов. То есть если вы, например, сотрудник Офиса президента или министр и получаете в конверте 5 тыс долларов, а по бумагам 32 тыс грн, то вы - преступник.

Как НАБУ будет испытывать? По активам. Сен-Тропе, брендовые сумки и прочие прекрасные вещи, которые так любят наши папарацци. Подарки в форме отдыха тоже считаются активами.



Что делать? Самые умные из вас попытаются обойти нормы этого закона через первую декларацию.

Типа вы первый раз на госслужбе и все активы вы заработали до мандата, как свадебный фотограф, например.

Поэтому если вы гол как сокол, - со старта врите.

Пишите все, о чем мечтаете 100 тыс долларов в кеше, картины, золотые коронки, что потом в теории вы сможете продать.

