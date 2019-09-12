Дмитрий Скворцов

Каким-то непостижимым образом, с днями памяти Иоанна Крестителя связано большинство предрассудков и суеверий.



11 сентября – одна из самых скорбных дат для христиан. Сегодня Церковь вспоминает, как по приказу Ирода Антипы был обезглавлен последний великий предсказатель. Святой, который удостоился чести крестить Самого Христа.

Когда правитель Иудеи Ирод Великий, решил погубить будущего «царя Иудейского», о котором сообщили ему волхвы, то распорядился уничтожить всех вифлеемских мальчиков в возрасте до двух лет. Тогда мать Иоанна Елисавета укрылась с сыном пещере. Лишь в возрасте 30 лет Иоанн вышел из пустыни, что бы проповедовать покаяние и пришествие в мир Спасителя. Ему выпала честь крестить Иисуса.





После Крещения Господня Иоанн был схвачен по приказу «четверовластника» Ирода Антипы, правителя Галилеи (после смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части, поставив в каждой своего ставленника). Но и темнице Иоанн продолжал обличать Ирода в том, что тот, оставив законную супругу – дочь аравийского царя, сожительствовал с Иродиадой – женой собственного брата. Однако если Ирод втайне почитал Иоанна за пророка и не решался убить, то Иродиада искала случая покончить с ним.





Как-то дочь Иродиады Саломия плясала на пиру Ирода, чем вызвала восхищение гостей. Захмелев, Ирод поклялся исполнить любое ее желание. И та, по мгновенной подсказке матери потребовала тотчас же подать на блюде голову Иоанна. С Ирода мигом слетела блажь. Но гордость не позволила ему нарушить клятву, данную при множестве вельмож, и голову пророку отрубили.





По Преданию, суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при жизни. Саломия, переходя зимой реку Сикорис (приток р.Эбро в Испании), по шею провалилась под лед. Лед сдвигался над ее плечами и теперь, она, словно пляшущая на том злополучном пиру, судорожно дергалась в ледяной воде. Так продолжалось, пока тонкий лед не перерезал ее шеи. Ее тело унесло течение, а голову привезли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу Предтечи.





В это же время аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери объявил Ироду войну. Последний ее бездарно проиграл, за что подвергся гневу императора Калигулы и вместе с Иродиадой был отправлен в пожизненную ссылку.





Какие же предрассудки связаны с днем сегодняшним?





«В тот день, когда Крестителю отсекли голову, нельзя резать (тем паче – употреблять в пищу) ничего круглого. Особо благочестивые вообще в этот день ничего не режут. Даже ножи в этот день прячут. Дабы кто по неведению душу не сгубил».





Таких суеверных (от «суетная вера») хозяюшек всегда ставит в тупик вопрос "а как же быть с тем батюшкой, который на сегодняшней службе резал круглые просфоры"?





«Негодных же и бабьих басен отвращайся» (1Тим 4,7), – учил апостол Павел.





Сегодняшний трагичный день усекновения – день усиленной молитвы к Иоанну Крестителю и строгого поста. Но круглые фрукты и овощи не воспрещаются. Даже – нарезанные.

